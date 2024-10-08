Сургутский район принял участие в конференции «Когда я в спорте!» в Москве

В Москве 4 и 5 октября состоялась ежегодная конференция «Когда я в спорте!», объединившая более 50 экспертов в области спорта. На площадке Старт Хаб на Красном Октябре собрались спортсмены, ученые и тренеры, чтобы обсудить актуальные вопросы развития массового спорта, в том числе и из Сургутского района.

Конференция, как и в предыдущие годы, была разделена на два дня. Первый день был посвящен профессиональным аспектам спорта. Одной из ключевых тем стала панельная дискуссия «Цифровая трансформация спорта: опыт и перспективы», в которой представили свой опыт эксперты из Сургутского района.

«С участниками я поделился опытом Сургутского района от проведения первого турнира «Кубок главы Сургутского района» по компьютерному спорту до проведения Чемпионата Уральского федерального округа по фиджитал-спорту и открытия первой в России школы цифровых видов спорта. На постоянной основе у нас занимаются порядка 500 человек. И это направление продолжает вызывать интерес у молодежи Сургутского района и активно развиваться. У нас помимо физкультурно-оздоровительных секций, существуют первые в стране запущенные программы спортивной подготовки», – рассказал директор спортивной школы «Центра цифровых видов спорта» Артем Щепотьев.

Напоминаем, что Сургутский район открывает первую в России муниципальную школу цифровых видов спорта. Это направление продолжает активно развиваться в муниципалитете при поддержке главы Сургутского района Андрея Трубецкого.

«На первоначальном этапе в школе будут реализованы программы по компьютерному и фиджитал-спорту. В дальнейшем список «предметов» дополнят гонки дронов, лазертаг и спортивное программирование. Квалифицированный тренерский состав уже сформирован и работает на действующих площадках в поселениях», – заявил глава Сургутского района района.

Финансирование проекта составит около 76 млн рублей из бюджета муниципалитета.