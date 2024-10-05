Сургутяне озеленили территорию на Площади Советов

В Сургуте проходит масштабная экологическая акция, в ходе которой за один день высадили 200 саженцев деревьев. Хвойные насаждения появились на территории Площади Советов, сообщает глава города Максим Слепов в своих соцсетях.

«В Сургуте высадили 200 саженцев деревьев только в первый день масштабной городской акции. С удовольствием присоединился к участникам Движения Первых, которые обустроили небольшой сквер у нового офиса. Вместе с сотрудниками администрации добавили «зелени» на Площади Советов. Ключевое изменение: мы перешли на большее количество хвойных насаждений. Чтобы город был зеленым в течение всего года, а не только летом», – написал он.

Часть саженцев привезли со строительных площадок. Деревья будут передавать управляющим компаниям, чтобы те озеленяли дворы.

«Застройщики откликнулись. Они не только передают нам деревья, но и приобретают в питомниках саженцы и взрослые деревья, благоустраивая территорию новостроек», – добавил Слепов.

По словам мэра города, экологическая акция продлится в Сургуте до 15 октября.