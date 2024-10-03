Мужчина без водительских прав устроил ДТП в Сургуте

Вчера, 2 октября, в Сургуте на улице Дзержинского 41-летний водитель Kia, будучи лишенным водительских прав, устроил автоаварию. По предварительной информации, он выезжал из жилой зоны и столкнулся с автомобилем Audi, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«2 октября 2024 года около 07:23 на улице Дзержинского, 41-летний водитель Kia, по предварительным данным, при выезде из жилой зоны на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем Audi, под управлением 24-летней девушки. <…> Позднее установлено, что виновник ДТП управлял автомобилем, будучи лишенным права управления», ‒ указали в сообщении.

В результате ДТП водитель и пассажир Kia получили травмы.

Всего за прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировали три ДТП, в которых пострадали четыре человека, в том числе один ребенок.