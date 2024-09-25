Сургутские подростки придумали себе необычное развлечение в ТЦ

В Сургуте дети придумали новый способ развлечения – они играют в прятки в крупных торговых центрах. Об этом «Вестнику Сургутского района» рассказал местный житель, знакомый с ситуацией.

Группы подростков собираются в ТЦ для проведения пряток. Игроки разбегаются по всему зданию, пока один из участников пытается их найти за короткое время.

«Один из них так прятался под лестницей, охранник попросил его уйти и не заниматься ерундой, а мальчик сбежал от него», – передал «Вестнику» очевидец.

В ТРЦ «Сити Молл» прокомментировали, что такие игры происходят редко. «Возможно, один раз побаловались и все. На системной основе такого у нас нет», – сообщил сотрудник торгового центра.

Ранее в siapress.ru писали, что малолетние вандалы разрушили остановочный павильон в Сургуте.