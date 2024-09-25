Полиция Сургута нашла хулиганов, разгромивших теплую остановку «Школа №4»

Вандалами, которые в минувшие выходные разрушили остановочный павильон в Сургуте, оказались дети. Они сами себя «сдали», опубликовав видео с инцидентом.

«Дети из баловства камнями разбили стекло в остановке рядом со школой №4. Сами сняли это на видео и выложили в сеть», ‒ рассказал заместитель директора МКУ «ДДТ и ЖКХ» Игорь Газизов.

Заявление было направлено в полицию города. Хулиганов должны привлечь к ответственности, точнее ‒ их родителей.

«В данном случае повредили остановку дети. Тогда либо родители в добровольном порядке компенсируют затраты, понесенные на восстановление. Если не согласятся, значит, в судебном порядке будут компенсировать эти затраты, плюс судебные расходы, которые будут понесены с нашей стороны», ‒ добавил Газизов.

По его словам, остановку приведут в порядок в течение месяца.

О том, как в Сургуте борются с порчей остановочных павильонов в интервью siapress.ru.