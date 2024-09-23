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Депутат Сургута предложил ограничить скорость электросамокатов по всему городу

Проблема электросамокатов оказалась в центре внимания заседания Думы Сургута

Депутат Сургута предложил ограничить скорость электросамокатов по всему городу
Фото: siapress.ru

В Думе Сургута подняли актуальную для большинства горожан тему – электросамокаты и регулирование их движения. Сегодня по дорогам передвигаются средства индивидуальной мобильности одной компании, представители которой объяснили депутатам, какие меры предпринимаются для обеспечения безопасности местных жителей.

«Не секрет, как только становится тепло, на улицах появляются самокатчики, которые часто вызывают недовольство у пешеходов и других участников дорожного движения. Думаю, этот вопрос имеет два важных момента. Это езда на арендуемых средствах и находящихся в частной собственности. Есть сдвиги касательно первого вида, но вопрос личного транспорта пока остается в подвешенном состоянии», − подчеркнул председатель комитета Думы Сургута по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку Михаил Бехтин.

Однако проблема арендованных электросамокатов по-прежнему требует пристального внимания. Депутаты Сургута запросили статистические данные по этому вопросу. Оказалось, что на сегодняшний день сервис Whoosh уже заблокировал около 200-300 пользователей Сургута за грубые нарушения. Информация о них переходит в ГИБДД.

Представитель компании также рассказал о некоторых введенных мерах безопасности. Например, в городе существуют определенные зоны, где ограничено или запрещено движение самокатов − около 50 участков. Помимо этого, появилась разметка для парковки, которая визуально контролирует местных жителей. В тестовом режиме работает нейросеть, позволяющая определить банковские карты несовершеннолетних и случаи катания вдвоем.

«Обычно сначала создается инфраструктура, устанавливаются правила, а потом уже начинается эксплуатация. У нас, к сожалению, почему-то решили двигаться экстенсивным путем. Наверное, не стоит опять повторять те ошибки, которые были раньше. Когда мы, например, даем максимальную возможность использовать этот транспорт, ничем не руководствуясь. А чем он хорош? Он помогает быстрее людям передвигаться, здоровье у них лучше становится? Мы не можем остановить прогресс, но тем не менее, как родитель маленького ребенка и как пользователь этого вида транспорта, я не понимаю, почему с такой скоростью − 26-27 км/ч − можно двигаться у нас на самокате по тротуарным дорожкам», − задался вопросом депутат Богдан Гужва.

Вместе с тем, народный избранник Владимир Болотов предложил ограничить скорость электросамокатов на всей территории города. Его также заинтересовало, сколько поступает денег в казну города от компании за размещение средств индивидуальной мобильности на муниципальных участках, а также на каких условиях это происходит.

Администрация Сургут должна предоставить ответ до 1 октября и подготовить предложения по вопросам депутатов до 1 марта.

Ранее в выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсудили горячую тему электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.


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23 сентября в 16:13, просмотров: 771, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
23 сентября в 19:49
А тем временем суд в г. Перми встал на сторону города, который отказал кикшерингоаой компании «МТС Юрент» парковать свои электросамокаты в центре города.
Альберт Леонов
24 сентября в 09:08
Хватит уже "рассуждать"! Пора что то делать!
Или так и будем сидеть "ковыряясь в носу" с умным видом рассуждать? Полемику разводить?
Действия нужны! Запретить на муниципальных землях ставить самокаты. Или возле остановок запрет ввести. Школ, муниципальных учреждений.. Хоть что то!
НЕТ! Разговоры... Опыт других... Сами то что?! НЕ О ЧЕМ!
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