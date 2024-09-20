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​Электросамокатчики, прямо как владельцы машин в 90-е, ведут себя очень «свободно». Но это исправимо

Безопасность на дорогах Сургута: что делать с электросамокатами

​Электросамокатчики, прямо как владельцы машин в 90-е, ведут себя очень «свободно». Но это исправимо
Фото freepik.com

В этом выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский обсуждают горячую тему электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Отношение к ним в России меняется: вводятся штрафы, обсуждаются правила и ограничения. Но как сбалансировать свободу передвижения и безопасность? Какое будущее у электросамокатов в российских городах? И что нужно делать, чтобы владельцы и арендаторы СИМ встроились в систему городской логистики – в свежем видео.

Дмитрий Щеглов: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели и читатели siapress.ru. Меня зовут Дмитрий Щеглов, я обозреватель этого портала. Мой коллега, журналист Тарас Самборский на связи. Привет, Тарас.

Тарас Самборский: Да, привет всем. Привет всем, друзья. Привет, Дима.

Д.Щ.: Поговорим сейчас про одну вещь, которая, как мне кажется, это есть в английском такое слово «overreacting», то есть то, что вызывает намного больший отклик, намного большую реакцию, чем оно того заслуживает. Тем не менее, средства индивидуальной мобильности, или электросамокаты, или какие-нибудь моноколеса условные. У кого сейчас от ужаса и нервного возбуждения сжалось все тело, тот, возможно, сейчас будет с интересом смотреть этот выпуск, потому что много людей жалуются на электросамокаты . Говорят, какие они ужасные, зачем их вообще пустили в наши города, как они мешают людям, как люди, которые на них катаются, ведут себя, как полные придурки (и такое бывает, разумеется). И российское государство на это реагирует соответствующим образом. У нас уже вводятся большие штрафы за различные нарушения, которые касаются электросамокатов, у нас вводятся различные меры контроля, то есть, чтобы на них вешать госномера, чтобы была система очень подробного слежения за перемещениями электросамокатов: как личных, так и тех, которые раздаются шэринговыми компаниями и так далее.

Тарас, как ты видишь эту проблему? Она настолько действительно серьезна в плане нарушения жизненного ритма и транспортного спокойствия наших российских городов, или все-таки это не так?

Т.С.: При всей своей либеральной настроенности, я скорее отношусь к критикам самокатчиков: и как активный пешеход, и как активный автовладелец. То есть они умудрились меня раздражать и на тротуарах, и на проезжей части – факт. Как часто случается, добро превращается во зло. Так тоже иногда бывает. В сказках все наоборот происходит.

Значит, смотрим. Нет, конечно, самокаты не надо запрещать ни в коем случае. Более того, любую альтернативу автомобильному движению и любую возможность активного, физически активного поведения граждан на улицах надо поощрять и развивать – это непреложная вещь. Но с самокатами возникла проблема реально. Самокатами пользуются, ну, кто пользуется самокатами? Если мы не берем туристов, потому что в Сургуте, я так понимаю, туристов нет. Вот если Москва, так там уже и туристы катаются, в других городах, более таких, туристически ориентированных. Ну давай так: кто пользуется услугами самокатов электронных? Вот эта вот молодежь наша такая, это вот поколение «зеро», вот эти все хипстеры, у которых очень своеобразное представление о свободе. Это поколение действительно убеждено в том, что оно живет в полной свободе, и оно ничего, никому не должно. Поэтому я зачастую, не всегда, и это даже не большая часть, но это значительный процент тех, кто катается на самокатах электронных по нашим улицам, наблюдаю, что вот этими машинками самокатящимися управляют очевидно лица с низкой социальной ответственностью. Потому что они едут только так, как они это себе видят единственно, и бросают эти самокаты, где им удобно. Значит, мы это все проходили с автовладельцами.

Никто уже не вспомнит, но каких-то 20-30 лет назад, может, даже меньше, владельцы автомобилей чувствовали себя точно таким же наглым, свободолюбивым классом, который достал себе кусок личного свободного пространства в виде салона своего автомобиля, и ему типа позволено все: позволено парковаться, где он хочет, ехать, как он хочет, с любой скоростью, не пристегнутым, не включая освещение это сигнальное и так далее и тому подобное. Ну ничего, как-то сумело общество и власть, безусловно, перестроить поведенческую модель автовладельцев, правда?

Д.Щ.: Да, да. Именно что.

Т.С.: За, в общем-то, редким исключением, быдло на дорогах встречается не так уж часто, не так, как это было раньше, согласимся. И сегодня любой случай, где некий автохам себя ведет просто по-быдлячьи, он превращается уже даже в крупный инфоповод.

Д.Щ.: В новостной повод, да.

Т.С.: Да-да. И об этом пишут медиа, об этом говорят люди, об этом пишут соцсети, и это обществом явно не поощряется. И, в общем-то, быковать на дорогах сегодня скорее моветон, правда? Вот мы это понимаем, так сложилась общественная ситуация. Я уж молчу о том, что в конце 80-х годов, тогда сургутской госавтоинспекцией руководил, классный был человек, Григорий Иванович Чинчевич, он, я не знаю, за две или за три недели приучил водителей останавливаться на «зебрах». Сургут славился на всю страну тем, что это чуть ли не единственный город, какой-то уникальный, где водители останавливаются перед «зеброй». Этого не было нигде. Вот в Москве только поломали им всем рога этим наглецам-то недавно. Кстати, на «зебрах» останавливаются в стране преимущественно. То есть это тоже не подлежит…

Д.Щ.: Уже да, уже в России абсолютная норма.

Т.С.: Кто мог представить, что наши будут останавливаться на «зебрах»? Кто мог представить, что они будут пристегиваться ремнями безопасности? Все решаемо, вот я к чему. Соответственно, самокаты – все прекрасно. Это чей-то бизнес, это малый бизнес, пусть он существует и живет, он кормит, я не знаю, по стране тысячи людей – это все отлично. Но надо поработать с контингентом, который пользуется этими услугами. Все эти депутатские возгудания о том, что давайте будем какие-то госномера вешать, на это чуть ли не экзамены проводить наравне со сдачей полноценных экзаменов на получение прав, не рассматриваем. Просто это шум, это очередной шум, они там кричат, чтобы как-то залезть на трибуну, напомнить о себе.

Содержательно: безусловно, можно прописать правила, это может быть на уровне муниципалитета сделано, а не какого-то федерального закона для этого ждать. Правила, которые пропишут элементарно некоторые вещи. Во-первых, очень жесткая ответственность владельцев этих шеринговых компаний, которые сдают в аренду самокаты, чтобы они через GPS или каким способом, они отслеживали местонахождение и не позволяли самокатам валяться, где ни попадя. Значит, как-то должна быть у них отработана логистика, эвакуация, складирование, и организована должна быть ситуация с парковками. То есть парковки, конечно же, в сотрудничестве с мэрией, надо определить какие-то места для парковок, мэрия должна выделять под это землю, и организовать это все человеческим образом, правильно? То есть принцип, когда ты идешь-идешь, о, валяется самокат, а не поеду ли я на нем сейчас 200 метров, и поехал, она должна быть скорее всего исключена, правильно? Мы, кстати говоря, вот в Сургуте тоже, «тачку» поймать ведь нельзя уже, правда? Кто помнит поймать «тачку»? Вот так вот поймать «тачку».

Д.Щ.: Было дело, да.

Т.С.: Во-во-во. Так все, это же все ушло в прошлое. Смотрите, как меняется мир с приходом новых технологий. Не надо ловить «тачку», потому что ты в приложении берешь «Яндекс-такси» и едешь, куда надо. Есть еще более цивилизованный способ: ты на стоянке такси ловишь машину, и она тебя везет, если ты где-то в аэропорту или на вокзале. Соответственно, надо применять подобные технологии к вот этим электросамокатам. Владельцы должны сами обеспечивать порядок, и их будут штрафовать, если с самокатом происходит что-то неправильное на муниципальной земле. То есть не авария, не поведение самокатчика какое-то нехорошее, а вот брошенный самокат, я не знаю, неправильная парковка – вот эти все моменты.

И этими правилами надо прописывать ответственность тех, кто берет их в аренду. Там все элементарно: тротуар не для самокатов, самокат – это проезжая часть. Либо наоборот, это надо разбираться. Потому что где-то используют проезжую часть для самокатов, где-то используют пешеходную часть для самокатов – мне не нравится ни то, ни другое

Д.Щ.: Велодорожки, в конце концов.

Т.С.: Да-да, вот теперь мы подходим к главному. Муниципалитет не может бороться с подобным бизнесом, если он не развивает сеть велосипедных дорожек на своей территории. Все эти смехуечки о том, что у нас северный город, 9 месяцев в году снег лежит, надо уже забыть. Город снежный, но город, по которому и зимой мы все спокойной ходим не в валенках, не на санях с лошадями, правда, не на снегоступах. Везде почищены все дороги, и мы прекрасно добираемся из точки А в точку Б пешком. Так что это все надо уже тоже прекращать – вот эту глупую говорильню о том, что мы снежный город, поэтому мы его не развиваем как нормальную урбанистическую территорию. Надо муниципалитету делать каждый год какое-то количество километров велосипедных дорожек. И вот эти как раз дорожки, это должно быть скорее всего часть тротуара, а не часть проезжей части, простите за тавтологию.

Потому что, я где-то об этом упоминал, по-моему, многие страны совершают ошибку европейские, ну, это потому что мировое поветрие, они забирают у дорог городских несколько метров, метра два, для создания велосипедной дорожки, и думают, что вот так они сделали хорошо. А на самом деле, получилось очень плохо. Трафик начинает умедляться, и, в общем, машины ездят плохо. Борьба с автомобилями – это нормальная политика, но не надо же тоже ущемлять права этих граждан. Если они ездили хорошо, зачем им делать так, чтобы они ездили плохо.

А вот когда тротуар расширяется за счет бессмысленной «зеленки», вот в Сургуте очень много между тротуарами и проезжей частью газонов – просто глупая трата городского пространства, бессмысленная: развозюкивают эту грязищу постоянно, во время дождя, во время таяния снега. Все это надо подсыпать, ремонтировать, постригать, куда-то это все утилизировать – бессмыслица. Сделайте везде часть газона, а лучше вообще поубирайте вы его нафиг, потому что, если вы уж вы делаете бульвар, то делайте бульвар нормальный вдоль улиц, сажайте деревья, нормальную пешеходную зону. Убирайте немного «Зеленок» и прокладывайте велодорожки, по которым будут ездить самокатчики, велосипедисты, эти вот, на роликах кто гоняет – ради Бога, пожалуйста, и город оживет. Но жесткие правила. И тогда будет все хорошо. А кричать, что их надо запретить, потому что это зло – это уходить в очень мещанскую такую позицию, и я бы от этого предостерегал.

Д.Щ.: Ну да, мне это напоминает предложение вернуть маршрутную сеть в Сургуте к той, которая была 2,5 года назад, а потом уже заниматься какими-то другими реформаторскими делами. Но нет, все-таки, если появилось какое-то явление, нужно дать ему возможность адаптироваться к жизни.

Т.С.: Это ты сейчас про «СПОПАТ» уже сказал немножко.

Д.Щ.: Ну да, это я просто аналогии о том, что вот эти вот «вернуть все, как было» – это вот можно бесконечно возвращать все, как было. Все-таки электросамокаты уже есть, они уже используются, они могут использоваться хорошо и качественно. Нужно правильно дать им пространство, правильно их отрегулировать, и дать людям возможность просто научиться на них ездить. Этому явлению считанные годы, поэтому, как ты правильно сказал, люди к машинам привыкали десятилетиями. Конечно, кто-то побыстрее прошел этот путь, но факт в том, что…

Т.С.: Нет, ну ты получил первый штраф за ремень, правда? Я не знаю, две тысячи рублей – и все, и ты понял, что лучше пристегнуться – это вопрос экономики. Соответственно, бороться с самокатчиками с низкой социальной ответственностью можно только в том случае эффективно, если муниципалитет будет создавать со своей стороны условия для нормальных самокатчиков. Вот и все. Так можно перевоспитать людей, и так мы научим людей быть социально ответственными. Точно так же, как это произошло действительно с автовладельцами.

Д.Щ.: Да. Ну что ж, друзья, комментируйте, пишите, что вы думаете по поводу электросамокатов, что с ними нужно сделать, и с их владельцами, и с их водителями, хорошими или не очень. Также ставьте лайки. Читайте расшифровку этого разговора на siapress.ru. И до новых встреч. Через неделю снова встретимся, поговорим о чем-нибудь интересном. До свидания.

Т.С.: Спасибо, друзья. Всем пока.


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Сегодня в 17:55, просмотров: 143, комментариев: 0
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              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
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            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
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        }
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      object(CList)#362 (5) {
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          [0]=>
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            [0]=>
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        bool(false)
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        NULL
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