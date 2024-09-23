В ХМАО несовершеннолетние обчистили кассу в магазине

В субботу, 21 сентября, в одном из магазинов Сургута трое подростков украли денежные средства из кассы и большое количество товара. Об этом сообщается в группе во «ВКонтакте» «ЧП Сургут».

Администрация торговой точки обратилась к жителям города с просьбой помочь в опознании детей.

«Просим связаться родителей данных детей с нами, писать в личные сообщения. В противном случае будем вынуждены обратиться в полицию, в ПДН, в школу», – заявили представители магазина.

Ранее в Сургуте воришка-неудачник случайно украл два муляжа телефонов, приняв их за настоящие смартфоны.