В ХМАО парень украл муляжи телефонов, перепутав их с настоящими

Фото и видео: ru.freepik.com, «ЧП [В] Нижневартовске»

Молодой человек из Нижневартовска намеревался украсть дорогие телефоны, но в итоге забрал лишь муляжи. Видеозаписи инцидента были опубликованы во «ВКонтакте» «ЧП [В] Нижневартовске».

«Просьба выложить маленького начинающего вора. Украл со стойки ресепшен муляж телефона (выставочный образец стоимостью 2 500)», – говорится в публикации.

Похоже, одного ненастоящего телефона грабителю оказалось недостаточно, и он вернулся за вторым, вновь ошибочно приняв его за настоящий смартфон.

«Общая стоимость – 5 000 за два муляжа», – заключили в сообщении.