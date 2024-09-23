В Думе Сургута обсудили изменения в структуре администрации города

На заседании постоянного комитета Думы Сургута по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку депутатам представили изменения в структуре администрации города. Они связаны с упразднением департамента массовых коммуникаций и аналитики, а также департамента культуры и молодежной политики.

Вместо них предлагается создать комитет внутренней политики, управление информационной политики и комитет культуры, говорится в пояснительной записке к проекту решения. При этом численность штата администрации останется прежней − 477 штатных единиц.

Народные избранники согласились с изменениями структуры. Однако председатель комитета Михаил Бехтин предложил комитет внутренней политики переименовать в комитет внутренней и молодежной политики − в эту структуру из департамента культуры и молодежной политики переходит соответствующее управление.

«Я так понимаю, предлагается отдел молодежной политики создать в структуре комитета внутренней политики. Но мы убираем вот это наименование молодежной политики. Наверное, это не совсем верно. Мне все-таки, кажется, и мы с коллегами об этом уже дискутируем, в любом случае исключать наименование молодежной политики нецелесообразно», − обратил внимание председатель.

В целом, депутаты подчеркнули важность работы с молодежью, что является сегодня одним из главных направлений федеральной и городской власти.

Этот вопрос вновь рассмотрят на 29 заседании Думы Сургута − 25 сентября.