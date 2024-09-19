В автоаварии в Сургуте пострадал водитель легковушки

Вчера, 18 сентября, в Сургуте на улице Островского 49-летний водитель «Маз-Man» устроил ДТП. По предварительным данным, он не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и столкнулся с «Mitsubishi», сообщает Госавтоинспекция Югры.

«18 сентября 2024 года около 15:45 на улице Островского в городе Сургут, 49-летний водитель «Маз-Man», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с «Mitsubishi», – указали в сообщении.

В ДТП пострадал 43-летний водитель Mitsubishi.

За сутки на дорогах Югры зарегистрировали два ДТП, в которых два человека получили травмы.