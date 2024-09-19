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​В Думе Сургута пересмотрели план по приватизации муниципального имущества

Депутаты Сургута обсудили важные изменения в рамках муниципального имущества

​В Думе Сургута пересмотрели план по приватизации муниципального имущества
Фото: Дума Сургута

В прогнозном плане приватизации муниципального имущества Сургута планируются изменения. Об этом стало известно на заседании бюджетного комитета Думы города 18 сентября. Департамент имущественных и земельных отношений городской администрации предложил следующее:

− Выставить на продажу ООО «Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений».

− Перенести на 2025 год продажу акций ПАО «Сургутнефтегаз».

− Исключить продажу нежилого помещения по адресу: поселок Кедровый -2, д.13 из-за передачи его в аренду РОО «Зов Родина» для плетения маскировочных сетей и пошива на нужды СВО.

− Включить в план приватизации 2025 года гостиницу «Кедр» с земельным участком.

Кроме того, на заседании комитета обсудили вопрос «О согласовании условий торгов по предоставлению земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, для строительства», касающийся территории на улице Зеленая, 16.

«На комиссии мы обсуждали вопрос относительно судьбы этого земельного участка. В итоге, как я знаю, дополнительной информации представлено не было. И все же, зачем мы его сейчас продаем? Отрабатывали этот вопрос с пожарными, чтобы вновь не выкупать этот участок?» − задался вопросом депутат Богдан Гужва.

По словам и.о. директора департамента имущественных и земельных отношений администрации города Ирины Чунаревой, изъятие объекта для муниципальных нужд осуществлялось в 2005 году. Пожарное депо было возведено в другой локации, а этот участок не был задействован для строительства пожарного депо. Однако он сохранился в муниципальной собственности, в итоге его вовлекли для целей индивидуального жилищного строительства.

Заключение пожарных по необходимости этого земельного участка администрация обещала представить до депутатских слушаний.

Народные избранники проголосовали за то, чтобы принять проекты решения на ближайшем заседании Думы 25 сентября.


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Сегодня в 12:38, просмотров: 240, комментариев: 0
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