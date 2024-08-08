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В Сургуте водителей массово штрафуют за парковку на газонах

В Сургуте за месяц выявили более тысячи случаев парковки на газонах

В Сургуте водителей массово штрафуют за парковку на газонах
Фото: ru.freepik.com

В Сургуте за месяц зафиксировали более тысячи случаев незаконной парковки автомобилей на газонах. Информацию о нарушениях передали в городскую административную комиссию для привлечения водителей к ответственности, сообщает телеграм-канал «Безопасный Сургут».

Для выявления нарушений используется мобильный программно-аппаратный комплекс «Дозор», который оборудован функцией фото- и видеофиксации. Патрульный автомобиль с комплексом «Дозор» курсирует по всему городу, распознавая номера припаркованных автомобилей и определяя их местоположение, даже в темное время суток.

За парковку на газоне нарушителям грозит штраф в размере от одной до трех тысяч рублей для граждан и от трех до пяти тысяч рублей для должностных лиц. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 10 до 25 тысяч рублей.


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Сегодня в 14:37, просмотров: 295, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:17
Можно до посинения штрафовать водителей за парковку на газонах, но блин, некуда парковаться. И с каждым годом эта проблема усугубляется: «город не резиновый». А тем времени Максим Афанасьев, преемник Руслана Кухарука на посту мэра Тюмени продолжил политику внедрения платных парковок не только на открытых площадках, но и паркингах Тюмени. Ибо не хрен занимать место сутками бесплатно. По крайней мере Центр Тюмени считается платным парковочных пространством. Сегодня Максим Афанасьев, сам заядлый мотоциклист, как и Антон Силуанов, министр финансов РФ, который съездил нынче на отдых в Крым на мотоцикле, знает обстановку с парковками в Тюмени изнутри. Что касается Сургута, то Власти провели опрос жителей и они высказались против платных парковок. На том дело и кончилось. А тем временем ГИБДД не сидит без работы, контрольное управление ГА гоняется за бабушками и представителями КМНС на проспекте Ленина и других локациях города, где возникает стихийная частная торговля продуктами своего труда.

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