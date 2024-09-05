В Сургуте продолжается создание набережной НТЦ

В Сургуте возобновили строительство набережной у НТЦ. Ранее работы пришлось приостановить из-за паводковой ситуации. Уровень воды снизился и строительство продолжилось, сообщает пресс-служба городской администрации.

«На данный момент ведем работы по бетонированию шапочного бруса. Сегодня принимаем бетон в 19,20 и 21 секцию. На объекте работает более 20 единиц техники и более 30 человек служащего персонала. Все материалы закуплены, участок укомплектован в полном объеме. Делаем все, чтобы наш город получил красивую набережную», – рассказал главный инженер подрядной организации Андрей Рыжак.

Напоминаем, что благоустройство набережной перенесли на следующий год из-за паводков. Сроки сместили для того, что сохранить гарантийные обязательства и качество работ.

Площадь пешеходных дорожек, подъездов и открытых площадок составит около 4,5 гектар. Особое внимание будет уделено озеленению: деревья и кустарники высадят на территории в 1,5 гектара.

Напоминаем, в начале недели в Сургуте проверили ход строительства магистрали к будущему НТЦ.