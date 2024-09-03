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​В Сургуте проверили ход строительства магистрали к будущему НТЦ

Магистраль к будущему НТЦ в Сургуте готова на 60%

​В Сургуте проверили ход строительства магистрали к будущему НТЦ
Фото: администрация Сургута

В Сургуте оценили ход строительства магистрали, соединяющей территорию будущего научно-технологического центра с улицами Энгельса и Никольской. Объект готов на 60%: рабочие выполнили основную часть инженерных коммуникаций, сообщает администрация города.

«В рамках создания НТЦ Сургут реализует десять объектов. Три из них завершены в прошлом году: магистральный водовод, канализационно-насосная станция и локально очистные сооружения. Продолжается строительство объектов сетей инженерной инфраструктуры, набережной и магистрали», – отметил начальник технического отдела МКУ «Управление капитального строительства» Андрей Арменчу.

Магистраль станет основной дорогой НТЦ и свяжет все объекты инфраструктуры, которые будут построены на территории. Протяженность объекта – 1 300 метром, ширина – три метра.

«Не в первый раз на этом объекте в рамках партийного десанта. Очень приятно, что работы идут по графику и мы уже видим результат. Данная инженерная инфраструктура позволит подъехать к любому объекту НТЦ. Это объект, которым будут пользоваться все сургутяне и гости нашего города», – подчеркнул депутат Думы Сургута Андрей Саликов.

На магистрали уже уложили нижние слои дорожного покрытия. Сейчас на месте продолжается устройство тротуаров, после установят велодорожки, освещение и сети ливневой канализации.


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Сегодня в 12:31, просмотров: 301, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:16
А вот по результатам инспекционной поездки Заместителя Губернатора Югры Азата Ислаева картина со строительством объектов в Сургуте, финансируемых из окружного бюджета не столь радужная. Школа в 20А мкр выполнена на 24% и до конца года он точно не будет сдана. А потому решён вопрос о переносе сроков на следующий год. Подъездная дорога к НТЦ должна была быть сдана ещё в прошлом году. Готовность -60%. Универсальный спорткомплекс на Маяковской также вышел из графика. Там нашли подземные железобетонные конструкции. Вообще-то улица Маяковского богата «полезными ископаемыми». То на строительстве продолжения автодороги ул. Маяковского- ул Университетская нашли неучтенных сети связи и стройка остановилась на два года. То сейчас обнаружили неучтенных железобетонные конструкции. А чего вы хотели здесь найти? «Золото и бриллианты?». Здесь было реальное болото. И оно поглотило все: и ж/б конструкции, и металлические трубы, и утонувшую в болоте технику. И если ООО «РК+» на халяву получила этот участок в центре города, то это не значит, что забивая сваи она не попадёт на ж/б плиту или на металл. Готовность -30%. Исключение составляют медицинские объекты: готовность станции переливания крови-77%, станции скорой медицинской помощи-87%.

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