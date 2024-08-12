Глава Сургута встретился с начальником ООО «ЗапСибАвто», чтобы решить вопрос с автобусами, которые не вышли на линию

Глава Сургута Максим Слепов встретился с начальником обособленного подразделения ООО «ЗапСибАвто» Константином Кузнецовым после утреннего инцидента, когда автобусы не вышли на линию. Стало известно, что к концу недели решится вопросом о выплате премии сотрудникам, передает администрация Сургута.

«По сегодняшней ситуации, которая сложилась. Есть вопрос с просьбой сотрудников о выплате премии за второй квартал текущего года. Совместно с АО «СПОПАТ» он решается и в ближайшее время будет решен, о чем было доведено сегодня до сотрудников. То есть к концу недели будет решен вопрос о выплате премии. И, собственно, накал страстей упадет и будем работать дальше», − сообщил Кузнецов.

Максим Слепов напомнил, что обеспечение населения общественным транспортом − это государственная услуга.

«Вы можете успокоить коллектив в этой части, что мы со своей стороны полностью включены в этот процесс. Можете быть уверены, что в ближайшее время мы вместе с вами будем обеспечивать жителей города услугами общественного транспорта. Еще раз обращаю ваше внимание, чтобы мы с вами на одном языке говорили, предоставление услуг общественного транспорта — это государственная услуга. Вопрос в том, как будет работать рынок этих услуг, насколько он будет работать без перебоев. Мы в этом заинтересованы в первую очередь для того, чтобы были спокойны пассажиры. Ну и безусловно, что касается ваших сотрудников, как непосредственную производственную силу в этой части, можете их заверить, что у нас достаточно много работы и ее хватит всем. Я надеюсь, что у нас сложится нормальный конструктивный диалог. Чтобы мы могли спокойно, глядя честно друг другу в глаза, продолжить эту работу», − подчеркнул мэр.

Напоминаем, сегодня утром, 12 августа, в Сургуте автобусы по пяти маршрутам №16, 18, 26 и дачным №107, 111 не вышли на линию.