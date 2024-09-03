Глава Сургута рассказал о планах по установке камер с распознаванием лиц в школах

В сургутских школах планируют установить камеры с функцией распознавания лиц. Об этом заявил глава города Максим Слепов на торжественной линейке в честь Дня знаний, сообщает «СургутИнформТВ». Для оборудования школ такими камерами собираются привлекать спонсоров.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы во всех школах были установлены камеры с определением лица, то есть для того, чтобы фейс-контроль был. И он будет связан с базой данных управления внутренних дел, чтобы никто из потенциальных нарушителей не смог попасть в образовательные учреждения. Мы хотим это сделать, причем с привлечением средств спонсоров. Обычные камеры стоят по периметру школ, видеонаблюдение, безусловно, уже организовано. Но мы хотим все-таки добавить этот элемент для того, чтобы было спокойнее за наших детей», – рассказал глава Сургута.

Стоит отметить, что в школах города уже функционируют системы контроля и управления доступом (СКУД), а также стандартные камеры видеонаблюдения.

Ранее в siapress.ru писали, что в школах Сургута появятся новые предметы.