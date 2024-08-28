Новые и измененные предметы войдут в учебный план сургутских школ

В этом году в сургутских школах произошли значительные изменения в учебных программах. Как сообщила директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина, обновления коснулись ряда предметов.

«Важные изменения касаются учебных программ. Например, предмет «Труд», который ранее назывался «Технология», теперь обновлен по модулям и содержанию», – пояснила директор департамента.

Также изменения затронули предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Теперь он будет называться «Основы безопасности и защиты Родины» и включать компоненты начальной военной, строевой и огневой подготовки.

Еще одно нововведение − предмет «Семьеведение», который будет изучаться в 10-11 классах.

Более подробно о подготовке школ Сургута – в интервью.