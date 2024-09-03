О Дне правовой помощи, посвященному Дню знаний

В связи с празднованием Дня знаний, 2 сентября 2024 отделом по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации города Сургута запланирована работа консультативного пункта для несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) по правовому консультированию и оказанию бесплатной правой помощи.
В ходе работы консультационного пункта предусмотрены:
- прием граждан членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Сургута:
время проведения: в период 02 сентября 2024 с 10.00 до 17.00 часов
место проведения: г. Сургут, ул. Магистральная, 22, зал заседаний
- оказание консультативной правовой помощи в рамках работы Детской общественной приемной:
время проведения: 02 сентября 2024 с 10.00 до 17.00 часов
- по телефонам: (3462) 36-38-58, 35-18-11;
- по адресу электронной почты podrostok@admsurgut.ru;
- в официальных аккаунтах комиссии:
ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/kdnsurgut;
Одноклассники: https://ok.ru/profile/600774978591.