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В Сургуте работает консультативный пункт для детей и их родителей

О Дне правовой помощи, посвященному Дню знаний

В Сургуте работает консультативный пункт для детей и их родителей
Фото: ru.freepik.com

В связи с празднованием Дня знаний, 2 сентября 2024 отделом по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних, защите их прав Администрации города Сургута запланирована работа консультативного пункта для несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) по правовому консультированию и оказанию бесплатной правой помощи.

В ходе работы консультационного пункта предусмотрены:

  • прием граждан членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Сургута:

время проведения: в период 02 сентября 2024 с 10.00 до 17.00 часов

место проведения: г. Сургут, ул. Магистральная, 22, зал заседаний

  • оказание консультативной правовой помощи в рамках работы Детской общественной приемной:

время проведения: 02 сентября 2024 с 10.00 до 17.00 часов

- по телефонам: (3462) 36-38-58, 35-18-11;

- по адресу электронной почты podrostok@admsurgut.ru;

- в официальных аккаунтах комиссии:

ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/kdnsurgut;

Одноклассники: https://ok.ru/profile/600774978591.


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Сегодня в 09:54, просмотров: 244, комментариев: 0
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