Директор департамента образования Сургута рассказала о подготовке школ, новых предметах и правилах на предстоящий учебный год

В преддверии нового учебного года сургутяне интересуются, готовы ли школы к началу занятий, а также какие изменения произошли в программах. В интервью с корреспондентом siapress.ru директор департамента образования администрации города Сургута Ирина Замятина подробно рассказала о подготовке образовательных учреждений и новых правилах для учеников.

– Какова текущая готовность образовательных организаций Сургута к новому учебному году?

– У нас 37 общеобразовательных учреждений, включая школы, гимназии и лицеи с углубленным изучением отдельных предметов. Почти все полностью готовы к началу учебного процесса.

Одно образовательное учреждение у нас пока не предъявлено к приемке – это восьмая школа. Она находится на комплексном ремонте, который продлится до мая 2025 года.

– Какие изменения произошли в системе образования в этом году?

– Важные изменения касаются учебных программ. Например, предмет «Труд», который ранее назывался «Технология», теперь обновлен по модулям и содержанию. Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» теперь называется «Основы безопасности и защиты Родины» и включает начальную военную, строевую, огневую и другие виды подготовки. Еще один интересный курс, который будет изучаться на уровне среднего общего образования – это «Семьеведение».

– Сколько детей в этом году поступили в первые классы?

– На сегодняшний день зачислено 6 262 первоклассника. Это меньше по сравнению с прошлым годом − 6 700. Но процесс еще идет: процедуры зачисления продолжаются до 5 сентября, как это регламентировано федеральным законодательством.

– Действительно ли, что сейчас ученикам будет запрещено пользоваться телефонами?

– Очень важные изменения касаются ограничения использования телефонов во время учебных занятий. Мы к этому процессу уже готовились. Ряд образовательных организаций уже приняли локальные акты, регулирующие хранение телефонов совместно с управляющими советами, родительской и ученической общественностью. Телефоны можно хранить в рюкзаках или сумках детей. Главное не использовать их во время уроков, чтобы учебный процесс был направлен на получение знаний.

– Какая школа в Сургуте в этом году приняла наибольшее количество первоклассников?

– В девятой школе в этом году 32 класса первоклассников, это самая большая численность. Девятая школа состоит из четырех корпусов. Долгожданный четвертый корпус, который мы очень рады видеть, открылся в 42-м микрорайоне. Он вмещает в себя 900 мест.

− Торжественные линейки будут только для первых и пятых классов?

– В каждой образовательной организации все будет по-разному. Некоторые школы организуют торжественные мероприятия для первых, четвертых, пятых, девятых, десятых и одиннадцатых классов. Все зависит от возможностей образовательной организации. Ограничений на проведение мероприятий нет, но необходимо учитывать меры антитеррористической безопасности.

– Планируются ли какие-то изменения касательно педагогического состава школ?

– Педагогические кадры всегда важны для нас, и мы стремимся, чтобы было как можно меньше вакансий. Мы привлекаем педагогов из других регионов, а также выпускников нашего Сургутского педагогического университета. В этом году город обеспечен педагогами на 97%. Мы благодарны главе города и Думе за поддержку социальных мер, таких как компенсация аренды жилья для педагогов, приезжающих в Сургут.

Мы также внедряем новые требования для педагогов, такие как курсовая переподготовка. Например, учителя ОБЖ должны пройти курсы по новой программе «Основы безопасности и защиты Родины».