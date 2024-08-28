17-летний подросток из Сургута обвиняется в попытке сбыта наркотиков

Следственный отдел Сургута завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в попытке незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по ХМАО.

«По данным следствия, несовершеннолетний, вступив в преступный сговор с неустановленным лицом, приобрел через интернет наркотические средства для последующего распространения и подготовил их к сбыту», – сообщается в источнике.

Подростка задержали 25 марта 2024 года возле дома на улице Энтузиастов, где он прятал наркотики в подъезде, организовав «тайники-закладки». В ходе обыска у него нашли и изъяли крупную партию наркотиков.

Материалы уголовного дела уже направлены в суд. Следственное управление также сообщает, что дело в отношении неустановленного лица, с которым подросток сотрудничал через мессенджер, выделено в отдельное производство.

«Санкция ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков в крупном размере) предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы», – напоминает СУ СК РФ по Югре.

Напоминаем, в Югре наркотики привели учителя на скамью подсудимых.