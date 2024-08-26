Учителя физкультуры и его друга осудили за наркотики в Лангепасе

В Лангепасе двух 25-летних мужчин осудили за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Полицейские задержали мужчин в начале июня, одним из них оказался учитель физкультуры, сообщает телеграм-канал «Суды Югры».

Учитель физкультуры перевел около 10 тысяч рублей на счет своего друга, попросив его купить наркотик. Друг сделал заказ и сообщил учителю местоположение тайника, где можно было забрать наркотическое средство. Когда мужчины возвращались домой, их задержала полиция.

Подсудимые признали вину. Суд приговорил учителя к 1 году 2 месяцам исправительных работ, а его товарища — к 1 году исправительных работ. Из их зарплат будет удерживаться 15% в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее подобный случай произошел с бывшим тренером спортивной школы, которого задержали с наркотиком. Суд приговорил его к штрафу в размере 40 тысяч рублей.