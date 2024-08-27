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​Власти Сургута прокомментировали ситуацию о травмировании ребенка в лагере

В Сургуте расследуют несчастный случай в пришкольном лагере, где ребенка облили кипятком

​Власти Сургута прокомментировали ситуацию о травмировании ребенка в лагере
Фото: ru.freepik.com

Власти Сургута раскрыли подробности инцидента в пришкольном лагере, в котором сотрудник СГМУП «Комбинат школьного питания» нарушил технику безопасности: пронес емкость с кипятком по залу столовой, где находились дети. В итоге одного ребенка облили кипятком. Здоровью девочки нанесен вред легкой степени тяжести, рассказали в городской администрации.

«В соответствии с Порядком расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, руководителем образовательного учреждения была создана комиссия по расследованию несчастного случая, составлен акт. По итогам расследования к воспитателям были применены меры реагирования. Принятие мер в отношении сотрудника, нарушившего технику безопасности, относится к компетенции администрации СГМУП «Комбинат школьного питания», − говорится в сообщении.

Напоминаем, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле о ненадлежащей организации детского лагеря в одной из сургутских школ.


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Сегодня в 10:07, просмотров: 19, комментариев: 0
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