Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании ребенка в сургутском лагере

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле о ненадлежащей организации детского лагеря в одной из сургутских школ. Поводом для этого стало обращение жительницы Югры через приемную «ВКонтакте». Женщина выразила недовольство тем, как идет расследование инцидента, в котором пострадала ее семилетняя дочь.

В июне этого года во время обеда в школьном лагере кухонный работник случайно пролил кипяток на девочку. Несмотря на прошедшее время, никто из сотрудников лагеря не был привлечен к ответственности. Уголовное дело расследует СУ СК России по ХМАО.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Михаилу Мокшину доложить о ходе и результатах расследования. Вопрос находится под контролем центрального аппарата СК