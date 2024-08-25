Глава Сургута Максим Слепов поздравил Юрия Важенина с 70-летием

Сегодня 70-летие отмечает почетный гражданин Сургута и ХМАО, почетный работник газовой промышленности Юрий Важенин. В 1994 - 2016 годах он возглавлял такие важные предприятия, как «Сургутгазпром» и «Газпром переработка», внеся значительный вклад в развитие газовой промышленности и экономики города.

Глава Сургута Максим Слепов поздравил Юрия Важенина с юбилеем, подчеркнув его огромный вклад в становление ключевых предприятий и улучшение жизни горожан в непростые времена. Также Юрий Важенин представлял интересы земляков в думах Сургута и Югры, Совете Федерации Федерального собрания РФ.

«Харизматичный, уважаемый лидер, неравнодушный меценат, Профессионал с большой буквы – таким знают Важенина сургутяне», - отметил Максим Слепов.