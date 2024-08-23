Сургутский шеф-повар и бизнесмен Алексей Гулякин собирается судиться с бывшим другом

Сургутский ресторатор Алексей Гулякин, задолжавший инвесторам свыше 200 миллионов рублей, сообщил о своих планах забрать прибыльный бизнес у бывшего друга. По информации «Вестника», об этом он рассказал в переписке с инвесторами.

Так, в Сургуте на Комсомольском проспекте работает пельменная и блинная. Это заведение Алексей Гулякин открыл еще в 2021 году вместе со своим сослуживцем и другом из Урая, который стал первым владельцем. Однако спустя два года их партнерство завершилось.

«Развитие объекта было моей инициативой, я находил крупные инвестиции для вклада в бизнес. Все это время фактическим основателем руководителем, шеф-поваром и так далее был я. Точку оформили на друга, потому что в 2022 году у меня была некая закредитованность, и я решил не рисковать. В начале 2024 года он мне сказал: «Я устал, из-за этих долгов у меня рушится семья. Ты обещал, что со всем этим разберешься, но не разобрался». Он вышел из бизнеса и забрал это прибыльное место, позднее переоформив точку на свою экс-супругу», – говорится в послании инвесторам, которое есть у «Вестника».

Ресторатор подчеркивает, что его целью является не личное обогащение, а возврат денег инвесторам. Он планирует создать франшизу на основе заведения и тем самым увеличить его прибыль. Гулякин уже уведомил администрацию пельменной о своих намерениях и готов прибегнуть к юридическим действиям, если договор не будет перезаключен на его имя.

«Я уже поставил в известность администрацию. Если она не попросит его с супругой удалиться и не перезаключит договор со мной, то я соберу инициативную группу инвесторов, и мы обсудим план наших действий. Также есть вариант доказать причастность на владение бизнесом через суды и юристов», – заключил шеф-повар.

Ранее в siapress.ru рассказали, что скандальный ресторатор Алексей Гулякин убежал от обманутого инвестора в Сургуте.