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​Скандальный ресторатор Алексей Гулякин убежал от обманутого инвестора в Сургуте

В Сургуте от недовольного инвестора сбежал ресторатор Алексей Гулякин

​Скандальный ресторатор Алексей Гулякин убежал от обманутого инвестора в Сургуте
Фото: ru.freepik.com

В Сургуте разгорелся скандал вокруг печально известного ресторатора Алексея Гулякина. Один из инвесторов, который вложил средства в развитие его бизнеса, заявил, что предприниматель сбежал со встречи, где ему задали вопрос о долге. Об этом он рассказал «Вестнику» на условиях анонимности.

По словам инвестора, он вложил деньги в бизнес Гулякина еще в декабре прошлого года, но до сих пор не получил обещанных выплат. Долг ресторатора перед инвестором на данный момент составляет миллион рублей.

«Раньше я никогда не видел Алексея Гулякина вживую. Когда к нему заходили с какой-то инвестиционной суммой, это были либо телефонные разговоры, либо встречи с его представителями, которые принимали деньги. Сам он всегда ссылался на занятость. На днях я случайно увидел его на улице и задал вопрос, почему я не получил деньги, которые инвестировал в его проект, причем ни с каким процентом. На это он задал мне встречный вопрос: «Вы вымогательством занимаетесь?». В очной беседе он тараторил, невнятно говорил, дрожал от страха. Как услышал, что получит по щекам, убежал», – рассказал собеседник изданию.

Сам ресторатор Алексей Гулякин заявил изданию «Вестник», что регулярно сталкивается с нападками со стороны инвесторов и добавил, что не собирается обращаться в правоохранительные органы.

Это не единственный случай, когда бизнесмен оказался в долгу перед инвесторами. Алексей Гулякин ранее проводил аукционы, предлагая потенциальным инвесторам вложиться в развитие его ресторанов, обещая возврат инвестиций с доходностью до 120% годовых, добавляет «Вестник».

Однако после закрытия его сети заведений многие инвесторы остались без обещанных выплат. Суммы претензий некоторых вкладчиков достигают шести миллионов рублей. С февраля по апрель 2024 года в суд поступило несколько исков от недовольных инвесторов. Сам Алексей Гулякин признал, что его общая задолженность перед инвесторами превышает 200 миллионов рублей. Предприниматель обещает все выплатить, но точных дат не сообщает.


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Сегодня в 10:41, просмотров: 648, комментариев: 0
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