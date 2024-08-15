Глава Сургута попросил Думу проверить себя на конфликт интересов

В Думе Сургута рассмотрели конфликт интересов между мэром города Максимом Слеповым и его тестем, директором филармонии, Яковом Черняком. Народные избранники рекомендовали устранить риск личной заинтересованности накануне, 14 августа, на депутатских слушаниях.

«Рекомендовать Слепову М.Н., главе города Сургута, принять меры по урегулированию конфликта интересов, возникшего при исполнении должностных обязанностей. Администрации города Сургута направить в Думу города информацию о принятых мерах не позднее 16 сентября 2024 года», − говорится в проекте решения.

В итоге Яков Черняк, руководитель подведомственного администрации учреждения, после выхода из очередного отпуска покинет свой пост и перейдет на должность художественного руководителя Сургутской филармонии. Так, именитый работник культуры будет влиять на репертуар, при этом не занимаясь вопросами, связанными с деньгами.

«Отмечу, что это известный в городе человек, который много сил и таланта вложил в развитие культуры, социальной сферы Сургута. Заслуженный работник культуры РСФСР, Заслуженный деятель культуры ХМАО, кандидат философских наук уже более десяти лет руководит сургутской филармонией, − подчеркнул глава в своих соцсетях. − Перечислять его заслуги смысла нет. Есть предусмотренные законом процедуры по урегулированию таких ситуаций, когда в подчинении у руководителя оказываются родные и близкие. Все эти процедуры мною были соблюдены. С первого дня вступления в должность я уведомил комиссию о возможной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при исполнении».

Подчеркнем, что Максим Слепов сам инициировал проверку.