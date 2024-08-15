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​Дума Сургута рассмотрела возможный конфликт интересов между Максимом Слеповым и его тестем

Глава Сургута попросил Думу проверить себя на конфликт интересов

​Дума Сургута рассмотрела возможный конфликт интересов между Максимом Слеповым и его тестем
Фото: Дума Сургута

В Думе Сургута рассмотрели конфликт интересов между мэром города Максимом Слеповым и его тестем, директором филармонии, Яковом Черняком. Народные избранники рекомендовали устранить риск личной заинтересованности накануне, 14 августа, на депутатских слушаниях.

«Рекомендовать Слепову М.Н., главе города Сургута, принять меры по урегулированию конфликта интересов, возникшего при исполнении должностных обязанностей. Администрации города Сургута направить в Думу города информацию о принятых мерах не позднее 16 сентября 2024 года», − говорится в проекте решения.

В итоге Яков Черняк, руководитель подведомственного администрации учреждения, после выхода из очередного отпуска покинет свой пост и перейдет на должность художественного руководителя Сургутской филармонии. Так, именитый работник культуры будет влиять на репертуар, при этом не занимаясь вопросами, связанными с деньгами.

«Отмечу, что это известный в городе человек, который много сил и таланта вложил в развитие культуры, социальной сферы Сургута. Заслуженный работник культуры РСФСР, Заслуженный деятель культуры ХМАО, кандидат философских наук уже более десяти лет руководит сургутской филармонией, − подчеркнул глава в своих соцсетях. − Перечислять его заслуги смысла нет. Есть предусмотренные законом процедуры по урегулированию таких ситуаций, когда в подчинении у руководителя оказываются родные и близкие. Все эти процедуры мною были соблюдены. С первого дня вступления в должность я уведомил комиссию о возможной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при исполнении».

Подчеркнем, что Максим Слепов сам инициировал проверку.


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Сегодня в 10:38, просмотров: 390, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:58
Рассматривая данный, как мне кажется, надуманный вопрос в принципе, о возможном конфликте интересов, депутатам городской Думы и Градоначальнику надо исходить прежде всего из интересов жителей города, интересов дальнейшего развития культуры в городе и в округе. Ведь ни для кого не секрет, что при любом Градоначальнике Сургутская филармония держала высокую планку своей творческой деятельности, благодаря именно ее директору Якову Семеновичу Черняку. И сегодня Сургутская филармония ассоциируется в городе и в округе, да и в России прежде всего именем этого человека. Этот тот случай, когда можно было бы при жизни назвать Сургутскую филармонию именем Я.С.Черняка. Поэтому, принимая решение о применении данного закона, который не учитывает все индивидуальные случаи, следует просчитать все его последствия. Здесь депутаты городской Думы, как нигде должны применить принцип: «Не навреди». С моей точки зрения, в данном случае, конфликта интересов нет и не может быть по определению. Поэтому в интересах жителей города, в интересах развития культуры в городе и в округе целесообразно, чтобы Яков Семёнович Черняк продолжал свою работу на посту Директора Сургутской филармонии. И как знать, может быть именно сейчас, когда Я.С, Черняк останется у руля, Сургутская филармония получит более мощный импульс для ее творческого развития в интересах всех жителей города.

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