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​Дорогу на улице Толстого в Сургуте планируют отремонтировать за месяц

За 2024 год в Сургуте заменят асфальтное покрытие на четырех участках

​Дорогу на улице Толстого в Сургуте планируют отремонтировать за месяц
Фото: siapress.ru

Вчера, 20 августа, в Сургуте начались ремонтные работы на улице Толстого. Новое асфальтное покрытие проложат от улицы Привокзальной до улицы Крылова. На участке сформируют тротуары, бордюры и две остановки, которые ранее там не существовали. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал начальник отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог департамента городского хозяйства администрации города Андрей Байков.

«На участке сейчас производятся демонтажные работы. Вообще это участок по капитальному ремонту улицы Толстого, который мы давно планировали, который очень хотели отремонтировать жители. По результатам недавнего обхода участок одобрил глава города. <…> Сейчас готовится дорога к тому, чтобы уже устанавливать новые бордюры, формировать линию тротуара, формировать линию дороги, делать подготовку под основание новых остановок, которых здесь никогда не было», ‒ сообщил он.

Протяженность участка ‒ 445 метров, а общая площадь ремонта составляет 5 500 квадратных метров. Работы производятся в рамках дополнительного субсидирования, которые округ выделил на ремонт автомобильных дорог в рамках программы «Команда Югры». В роли подрядчика выбрана строительная компания «ЮВиС».

В настоящее время на объекте находится шесть единиц техники и 15 сотрудников компании. Сегодня, 21 августа, рабочие приступят к демонтажу дорожной плиты со стороны проезжей части.

«Стоимость контракта 62 миллиона рублей. Работы начались 20 августа. Сегодня на объекте находится шесть единиц техники и 15 сотрудников компании. Сейчас производятся демонтажные работы тротуаров, которые были выполнены в дорожной плите. Уже произведено фрезерование проезжей части. Сегодня также приступим к демонтажу дорожной плиты, именно с проезжей части. В этом месте будет произведено устройство щебеночного основания и укладка асфальтобетона», ‒ рассказал главный инженер строительной компании «ЮВиС» Антон Суворов.

Специалисты планируют выполнить работы в кратчайшие сроки ‒ за один месяц, чтобы обеспечить местных жителей комфортом и доступным передвижением.

«По контракту у нас окончание работ 15 ноября, но работы планируем завершить до 1 ноября. Здесь протяженность участка небольшая ‒ 450 метров. Работы планируем выполнить в кратчайшие сроки, потому что движение полностью на этом участке будет остановлено с сегодняшнего дня. Проезд из дворов у жителей есть сквозной, проблем с движением у них не будет, но для комфорта и открытия движения на участке мы приложим все усилия и закончим работы в течение месяца», ‒ добавил Антон Суворов.

Помимо улицы Толстого, в 2024 году запланированы и уже практически отремонтированы улица Автомобилистов и часть улицы Западной. Дополнительно разыгрывается еще один участок на улице Западной.


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Сегодня в 14:33, просмотров: 173, комментариев: 0
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