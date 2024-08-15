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​Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 августа? // АФИША

Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

​Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 августа? // АФИША
Фото: ДИ «Нефтяник»

17 августа

Дневная программа фестиваля искусств, музыки и спорта

Место проведения: КСК «Спортзавод», улица 30 лет Победы, 21/3. Время: 12:00.

Для детей и взрослых проведут чемпионаты по стритболу, брейкингу, армрестлингу, а также покажут шоу стеклодува. Всех желающих научат стрелять из лука. Кроме того, на площадке будут проходить различные мастер-классы.

Телефон для справок: +7 (999) 288-88-83. Вход свободный. 0+

Вечерняя программа фестиваля искусств, музыки и спорта

Место проведения: КСК «Спортзавод», улица 30 лет Победы, 21/3. Время: 22:00.

Вечером мероприятие проведут исключительно для взрослых. Их ждет зажигательная атмосфера, мини бар с фруктами, музыка и много танцев.

Телефон для справок: +7 (999) 288-88-83. Цена билета: до мероприятия ‒ 1 000 рублей, входной билет ‒ 1 500 рублей, входной билет и зона на сцене ‒ 3 000 рублей. 18+

Открытый микрофон

Место проведения: ДК «Невесомость», проспект Мира, 33/1. Время: 19:00.

Горожане могут посетить последний летний открытый микрофон, на котором пройдет традиционная битва музыкантов. В состязаниях примут участие полнозвучные музыкальные коллективы, сольные артисты, рэперы, рокеры, инструменталисты и вокалисты.

Телефон для справок: +7 (995) 242-77-82. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, в день мероприятия ‒ 500 рублей. 16+

18 августа

Мастер-класс «Сережки «Осенние»

Место проведения: Историко-культурный центр «Старый Сургут», улица Энергетиков, 2. Время: 14:00.

Жителей Сургута приглашают посетить мастер-класс по созданию сережек «Осенние». Изделия будут выполнены в технике низания. Такие необычные серьги могут стать прекрасным подарком для родных и близких.

Телефон для справок: 24-78-39. Цена билета: 300 рублей. 12+

Сольный стендап концерт: Уллубий Джанакаев

Место проведения: ресто-бар «ONYX», улица Профсоюзов, 55. Время: 20:00.

В городе пройдет сольный концерт одного из самых опытных комиков города и всего ХМАО. Гостей ждет много качественного самобытного кавказского юмора и сумасшедшая подача. Приобрести билет можно на сайте.

Телефон для справок: +7 (950) 510-72-99. Цена билета: от 350 до 500 рублей. 18+


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Сегодня в 13:51, просмотров: 241, комментариев: 0
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