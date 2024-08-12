Власти Сургута рассказали о результатах отбора проб и лабораторных исследований водоемов

В целях санитарно-гигиенического мониторинга водоемов территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе совместно с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» проведен отбор проб и лабораторное исследование воды в водоемах Сургута, по результатам которого установлено:
1. По паразитологическим показателям вода соответствует санитарным требованиям.
2. По микробиологическим показателям вода не соответствует санитарным требованиям по следующим показателям:
- озеро Копань (район Заячьего острова на Югорском тракте) – энтерококки;
- водоем в СОТ «Виктория» – энтерококки;
- река Обь (ул. Речная) – энтерококки;
- водоем между ул. Мелик-Карамова и Югорским трактом – энтерококки.
3. По санитарно-химическим показателям вода не соответствует санитарным требованиям по следующим показателям:
- река Сайма (парк «За Саймой») по общему железу, бихроматной окисляемости (ХПК), биохимическому потреблению кислорода (БПК);
- река Черная (ул. Аэрофлотская) по общему железу, бихроматной окисляемости (ХПК), биохимическому потреблению кислорода (БПК);
- водоем между ул. Мелик-Карамова и Югорским трактом по общему железу, биохимическому потреблению кислорода (БПК), бихроматной окисляемости (ХПК);
- река Обь (ул. Речная) по общему железу, бихроматной окисляемости (ХПК), биохимическому потреблению кислорода (БПК);
- озеро Копань (район Заячьего острова на Югорском тракте) по общему железу, бихроматной окисляемости (ХПК), биохимическому потреблению кислорода (БПК);
- водоем в СОТ «Виктория» по бихроматной окисляемости (ХПК), биохимическому потреблению кислорода (БПК);
- водохранилище Сургутской ГРЭС-1 по общему железу, бихроматной окисляемости (ХПК), биохимическому потреблению кислорода (БПК);
- водохранилище Сургутской ГРЭС-2 по общему железу, бихроматной окисляемости (ХПК), биохимическому потреблению кислорода (БПК).