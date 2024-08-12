16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  87,9920   EUR  95,1844  

Новости

Больше новостей
Как вам без Ютуба?
Комментировать
0
Больше опросов

Сургут налаживает связи с Кыргызстаном и Чеченской Республикой

Глава Сургута встретился с представителями Кыргызстана и Чеченской Республики

Сургут налаживает связи с Кыргызстаном и Чеченской Республикой
Фото администрации Сургута

Глава Сургута Максим Слепов обсудил вопросы межнационального согласия и дальнейшего сотрудничества с официальными представителями Кыргызской и Чеченской Республик. «Для нас тема национального согласия и экономического сотрудничества, культурного обмена – это один из приоритетов взаимодействия со всеми национальными диаспорами. Мы уважаем культуру других народов, ценим уважение к культуре и истории России, нашим традициям и законам. Поэтому рассчитываем на продуктивное долгосрочное сотрудничество. Именно в этом ключе мы будем выстраивать наши с вами отношения, и надеюсь, что все у нас получится», – отметил Максим Слепов.

Советник-консул, руководитель канцелярии посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в Сургуте Улукбек Бакенов поблагодарил городские власти за присвоение одной из библиотек имени выдающегося киргизского писателя Чингиза Айтматова. Он также пожелал Сургуту успехов во всероссийском голосовании за статус «Культурной столицы».

Во встрече по видеоконференцсвязи участвовала заместитель директора – начальник управления по внешним связям департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО-Югры Инна Арканова. Она сообщила, что взаимоотношения Югры с Кыргызской Республикой строятся на постоянной основе и имеют хорошие перспективы развития по нескольким направлениям. Прежде всего, по линии образования: Югра готова принимать на стажировку преподавателей из республики, предложить услуги по изучению русского языка и продвижению русской культуры. Другие направления – это участие в развитии IT-технологий, экономическое сотрудничество, изучение и продвижение нашей совместной истории, исторической правды, чтобы не допустить искажения фактов Великой Отечественной войны. «Мы открыты и готовы к такому сотрудничеству», – подчеркнула Инна Арканова.

Советник-консул согласился с актуальностью развития взаимодействия по данным направлениям. Он также высказался за необходимость активной работы в рамках экономических связей и туристического сектора, вопросов легализации и сертификации ввозимых из Кыргызстана товаров, правового консультирования мигрантов.

Улукбек Бакенов предложил Максиму Слепову рассмотреть возможное побратимство с одним из городов Кыргызской Республики и организовать товарищеский матч по волейболу. Глава Сургута выразил заинтересованность, отметив, что приветствует активное участие молодежи и представителей киргизской диаспоры в городских мероприятиях и начинаниях.

На встрече с первым заместителем представителя Главы Чеченской Республики в ХМАО-Югре Абубакаром Заураевым Максим Слепов высоко оценил работу представительства республики в регионе, особо отметив исторические связи Сургута и Грозного как нефтяных городов и вклад молодежного актива чеченского национально-культурного объединения в общественную деятельность.

Максим Слепов поддержал предложения о заключении соглашения с Представительством и развитии туристических связей со столицей Чеченской Республики, городом Грозным. Он предложил составить общий план работы и начать его реализовывать в ближайшее время.

При поддержке Администрации Сургута


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 15:20, просмотров: 190, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Ирина Урванцева прервала отпуск из-за массового отравления в Сургутском кардиоцентре 471
  2. ​Большие дела генерировали больших руководителей 470
  3. ​Депутат Госдумы: «Как бороться с разводами? Надо сделать семейную жизнь, особенно с детьми − элитной» 456
  4. ​Советником главы Сургута назначили Владимира Фризена 388
  5. В Сургуте автобусы по пяти маршрутам не выехали на линию: в чем дело? 349
  6. ​Сургутяне получат новое здание ж/д вокзала в 2026 году 337
  7. ​В Сургуте продолжается строительство храма Святого Духа 283
  8. ​Новым главным дорожником Югры стал выходец из Новгородской области 281
  9. ​В Нижневартовском районе опрокинулся автомобиль с пьяным водителем без прав 275
  10. В Сургутском кардиоцентре выявили сальмонеллез: что предпринимается? 269
  1. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 3964
  2. ​Штрафуйте 1533
  3. ​Логическое продолжение 1456
  4. ​Кухарук в восторге: врио губернатора Югры отметил эффективную работу Андрея Трубецкого и команды Сургутского района 1416
  5. ​Чирикова: за разведение мяты полевой не посадят, но оштрафуют 1380
  6. ​В Сургуте открылся третий филиал диагностического центра LABROOM 1370
  7. ​Антон Акулов: «Второй такой модельной библиотеки ни в Сургуте, ни за его пределами нет» 1284
  8. ​Уровень воды снижается, работы приближаются: в сентябре возобновят строительство набережной в Сургуте 1263
  9. Сбербанк повышает ставки по ипотеке с 6 августа 1189
  10. ​Рейс из Сургута в Сочи задержали на 4 часа 1156
  1. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 11222
  2. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 6547
  3. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 4861
  4. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 4830
  5. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 4099
  6. Мигрантам в России рекомендуют не свистеть и не цокать 4056
  7. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 3964
  8. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 3145
  9. ​Россия не в топе: ВОЗ назвала самые пьющие страны мира 2895
  10. ​Новый генплан Сургута отправлен на доработку – вмешалась федеральная власть 2746

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика