Глава Сургута встретился с представителями Кыргызстана и Чеченской Республики

Глава Сургута Максим Слепов обсудил вопросы межнационального согласия и дальнейшего сотрудничества с официальными представителями Кыргызской и Чеченской Республик. «Для нас тема национального согласия и экономического сотрудничества, культурного обмена – это один из приоритетов взаимодействия со всеми национальными диаспорами. Мы уважаем культуру других народов, ценим уважение к культуре и истории России, нашим традициям и законам. Поэтому рассчитываем на продуктивное долгосрочное сотрудничество. Именно в этом ключе мы будем выстраивать наши с вами отношения, и надеюсь, что все у нас получится», – отметил Максим Слепов.

Советник-консул, руководитель канцелярии посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации в Сургуте Улукбек Бакенов поблагодарил городские власти за присвоение одной из библиотек имени выдающегося киргизского писателя Чингиза Айтматова. Он также пожелал Сургуту успехов во всероссийском голосовании за статус «Культурной столицы».

Во встрече по видеоконференцсвязи участвовала заместитель директора – начальник управления по внешним связям департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей ХМАО-Югры Инна Арканова. Она сообщила, что взаимоотношения Югры с Кыргызской Республикой строятся на постоянной основе и имеют хорошие перспективы развития по нескольким направлениям. Прежде всего, по линии образования: Югра готова принимать на стажировку преподавателей из республики, предложить услуги по изучению русского языка и продвижению русской культуры. Другие направления – это участие в развитии IT-технологий, экономическое сотрудничество, изучение и продвижение нашей совместной истории, исторической правды, чтобы не допустить искажения фактов Великой Отечественной войны. «Мы открыты и готовы к такому сотрудничеству», – подчеркнула Инна Арканова.

Советник-консул согласился с актуальностью развития взаимодействия по данным направлениям. Он также высказался за необходимость активной работы в рамках экономических связей и туристического сектора, вопросов легализации и сертификации ввозимых из Кыргызстана товаров, правового консультирования мигрантов.

Улукбек Бакенов предложил Максиму Слепову рассмотреть возможное побратимство с одним из городов Кыргызской Республики и организовать товарищеский матч по волейболу. Глава Сургута выразил заинтересованность, отметив, что приветствует активное участие молодежи и представителей киргизской диаспоры в городских мероприятиях и начинаниях.

На встрече с первым заместителем представителя Главы Чеченской Республики в ХМАО-Югре Абубакаром Заураевым Максим Слепов высоко оценил работу представительства республики в регионе, особо отметив исторические связи Сургута и Грозного как нефтяных городов и вклад молодежного актива чеченского национально-культурного объединения в общественную деятельность.

Максим Слепов поддержал предложения о заключении соглашения с Представительством и развитии туристических связей со столицей Чеченской Республики, городом Грозным. Он предложил составить общий план работы и начать его реализовывать в ближайшее время.

При поддержке Администрации Сургута