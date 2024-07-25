Минэкономразвития отказалось согласовать новый генплан Сургута

Стало известно, почему затянулось рассмотрение нового генерального плана Сургута. Стратегический документ прошел через процедуру публичных слушаний в конце мая, и вскоре должен был попасть на окончательное утверждение в думу города. Однако 6 июня в администрацию Сургута пришло письмо из министерства экономического развития России, в котором представители федеральной власти отказались согласовывать проект генплана и отправили его на доработку. Информация об этом содержится в ответе прокуратуры Сургута на письмо городского общественника Сергея Глинских.

«06.06.2024 в администрацию г.Сургута из Министерства экономического развития Российской Федерации поступило решение об отклонении проекта Единого документа территориального планирования от рассмотрения и возвращении его на доработку, – пишет прокурор Сургута Леонид Балин. – В этой связи, названный проект снят с публикации в ФГИС ТП, направлен на доработку в адрес его разработчика. После устранения замечаний, указанных в решении Министерства экономического развития Российской Федерации, проект Единого документа территориального планирования подлежит повторному размещению в ФГИС ТП и обсуждению на публичных слушания».

Публичные слушания по проекту нового генплана в конце мая оказались одними из самых массовых за последние годы – в зале заседаний думы Сургута не хватило посадочных мест для всех желающих. Обсуждение продолжалось несколько часов, жители и эксперты внесли более 100 предложений и поправок в стратегический документ.

Больше всего беспокойства вызывал общий вектор на передачу больших участков земли (включая самые ценные участки поймы Оби) под высотную застройку, которая должна обеспечить расселение 170 тысяч новых жителей города. В итоге начали звучать предложения по остановке согласовательных процедур и кардинальной переработке генплана под реальные нужды Сургута, а не только лишь потребности девелоперов.

Так или иначе, подготовленный в бытность главой Сургута Андрея Филатова генплан отправлен на корректировку после вмешательства федеральной власти, но проводить эту доработку предстоит новому главе Максиму Слепову, да еще и с учетом сменившегося губернатора Югры. Наблюдатели связывают с этими факторами осторожную надежду на то, что в обновленном документе будут в большей степени учтены интересы, потребности и предложения горожан.

Подробности о том, какие изменения попадут в новый проект генплана, и когда их можно будет обсудить на публичных слушаниях, вы прочитаете на siapress.ru.