16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  86,5502   EUR  94,3758  

Новости

Больше новостей
Ради улучшения психологического состояния вы сможете, как утверждают специалисты, обойтись на две недели полностью без соцсетей?
Комментировать
0
Вам не скучно летом в Сургуте?
Комментировать
0
Электросамокаты на улице нужно запретить?
Комментировать
0
Больше опросов

​Новый генплан Сургута отправлен на доработку – вмешалась федеральная власть

Минэкономразвития отказалось согласовать новый генплан Сургута

​Новый генплан Сургута отправлен на доработку – вмешалась федеральная власть
Иллюстрации из проекта нового Генплана Сургута

Стало известно, почему затянулось рассмотрение нового генерального плана Сургута. Стратегический документ прошел через процедуру публичных слушаний в конце мая, и вскоре должен был попасть на окончательное утверждение в думу города. Однако 6 июня в администрацию Сургута пришло письмо из министерства экономического развития России, в котором представители федеральной власти отказались согласовывать проект генплана и отправили его на доработку. Информация об этом содержится в ответе прокуратуры Сургута на письмо городского общественника Сергея Глинских.

«06.06.2024 в администрацию г.Сургута из Министерства экономического развития Российской Федерации поступило решение об отклонении проекта Единого документа территориального планирования от рассмотрения и возвращении его на доработку, – пишет прокурор Сургута Леонид Балин. – В этой связи, названный проект снят с публикации в ФГИС ТП, направлен на доработку в адрес его разработчика. После устранения замечаний, указанных в решении Министерства экономического развития Российской Федерации, проект Единого документа территориального планирования подлежит повторному размещению в ФГИС ТП и обсуждению на публичных слушания».

Публичные слушания по проекту нового генплана в конце мая оказались одними из самых массовых за последние годы – в зале заседаний думы Сургута не хватило посадочных мест для всех желающих. Обсуждение продолжалось несколько часов, жители и эксперты внесли более 100 предложений и поправок в стратегический документ.

Больше всего беспокойства вызывал общий вектор на передачу больших участков земли (включая самые ценные участки поймы Оби) под высотную застройку, которая должна обеспечить расселение 170 тысяч новых жителей города. В итоге начали звучать предложения по остановке согласовательных процедур и кардинальной переработке генплана под реальные нужды Сургута, а не только лишь потребности девелоперов.

Так или иначе, подготовленный в бытность главой Сургута Андрея Филатова генплан отправлен на корректировку после вмешательства федеральной власти, но проводить эту доработку предстоит новому главе Максиму Слепову, да еще и с учетом сменившегося губернатора Югры. Наблюдатели связывают с этими факторами осторожную надежду на то, что в обновленном документе будут в большей степени учтены интересы, потребности и предложения горожан.

Подробности о том, какие изменения попадут в новый проект генплана, и когда их можно будет обсудить на публичных слушаниях, вы прочитаете на siapress.ru.


нравится (6) не нравится (0)
Сегодня в 14:18, просмотров: 319, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Поймали хулигана: стала известна личность мужчины, устроившего стрельбу на улице Островского в Сургуте 870
  2. Сургутский «Морской фестиваль» впервые сменил локацию — и получилось хорошо 586
  3. ​Руслан Кухарук обсудил вопросы оленеводства и туризма в Белоярском районе 479
  4. ​В Югре действуют всего два лесных пожара 471
  5. ​Югра продолжит сотрудничество с Томской областью 453
  6. ​Молодой водитель спровоцировал столкновение с большегрузом на трассе «Югра» 347
  7. ​Новый генплан Сургута отправлен на доработку – вмешалась федеральная власть 319
  8. ​Новый регламент на подходе: Максим Слепов поручил ускорить эвакуацию брошенных авто в Сургуте 295
  9. ​Квадроберы: животный инстинкт или опасность? 293
  10. ​В России всем судебным приставам разрешили применять силу и оружие 277
  1. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 2961
  2. ​Ринат Айсин поделился подробностями строительства морга в Сургуте 2011
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 20-21 июля? // АФИША 1879
  4. ​В период самого бурного развития Сургута руководство администрации ходило по городу пешком. Хорошо, что Максим Слепов начал с того же 1764
  5. ​Приятный сюрприз 1706
  6. 14-летняя девочка выпала из окна в Пыть-Яхе 1539
  7. ​80 дополнительных парковочных мест появятся у Кардиоцентра в Сургуте 1462
  8. ​Максим Слепов поручил избавляться от ненужных заборов в Сургуте 1424
  9. Поехали на дачу: цены на загородные дома удивили жителей России и ХМАО 1384
  10. ​Брусника в партнерстве с Совкомбанком первой в России запустила ипотеку со сниженной ставкой 8,49% 1350
  1. Гулянье на Черной 5374
  2. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 5325
  3. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 4487
  4. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 4122
  5. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 3689
  6. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 3659
  7. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 3252
  8. ​В Сургуте появились электровелосипеды на прокат 3016
  9. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 2961
  10. ​Это надолго. Максим Слепов определил задачи на срок своей работы 2798

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика