Высотные дома вместо сквера и набережной Оби – свежая идея из нового генплана Сургута

Во время записи «О чем говорят» про генплан я грустно и тревожно «ванганул»: если сургутские чиновники не презентуют широчайшей общественности новый генеральный план как величайшее достижение интеллектуального и экспертного труда, а проводят этот документ без особого шума – значит, там что-то интересное зашито. И вот потихоньку начинают всплывать некоторые пункты подковерной программы.

Как стало известно нашей редакции, одно из предложений, внесенных в этот генплан – заменить зону Р.2 (рекреация – зелень, парки, скверы) в зону высотной жилой застройки Ж.4. Причем это не где-нибудь в лесах за аэропортом, а на кое-как выжившем кусочке потенциальной набережной Оби в районе Пойма-6 – это пространство между ЖК «Георгиевский» (Пойма-5) и банями «Поларис» на Югорском тракте. Действительно, предложение дельное, стоит обдумывания, не находите?

Тут временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук на первом расширенном заседании правительства округа анонсировал серию поездок по всем муниципалитетам. Думаю, сургутянам было бы интересно посоветоваться с будущим главой региона на тему этого замечательного предложения, продвигаемого в генплан. Прикинуть, так сказать, какие классные дома могут украсить эту территорию вместо какой-то там непонятной и неизвестно когда реализуемой набережной. Безо всяких сомнений, Руслан Кухарук, будучи тюменцем, проникнется этой идеей.