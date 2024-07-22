Сургутян напугала девочка с ножами в руках

Ночью в Сургуте было неспокойно − по улицам разгуливала девочка-подросток с двумя ножами и кидалась на прохожих и под машины. По словам очевидцев, она часто гуляет по ТЦ в странных масках и агрессивно себя ведет, рассказали в группе во «ВКонтакте» «Местоположение ДПС Сургут».

«Прохожие в самом центре Сургута встретили странную особу с двумя ножами в руках, которая кидалась на прохожих и под машины. Самое интересное что мимо проезжала Росгвардия, но никто не забрал пациента. Надеемся в тот вечер никто не пострадал», − говорится в сообщении.

В своем телеграм-канале опубликовали видео инцидента.

Напоминаем, в Госдуме готовят запрет на одежду, скрывающую лицо.