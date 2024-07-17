Инцидент с автобусом на Аэрофлотской прокомментировали в администрации Сургута

Задымление автобуса, которое произошло накануне, 16 июля, на улице Аэрофлотская в Сургуте, было спровоцировано выбросом охлаждающей жидкости. Возгорания не было, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Сегодня в Сургуте при движении по улице Аэрофлотской в автобусе 107-го маршрута «Речной вокзал» − СОТ «Магистраль» (перевозчик − ООО «ЗапСибАвто») в связи с техническими неполадками произошел выброс охлаждающей жидкости, в результате чего образовалось парение. Возгорания не зафиксировано», − говорится в сообщении.

Пассажиры были немедленно эвакуированы. К счастью, никто не пострадал.

Причины происшествия уточняются, проводится проверка.

Ранее местные СМИ сообщали о возгорании автобуса.