В Сургуте автобус с пассажирами внезапно задымился и загорелся

Сургутский автобус внезапно загорелся на улице Аэрофлотская. Пассажиры, запаниковав из-за задымления, сразу стали выбегать на улицу. Очевидцы поделились видео произошедшего в сообществе ВКонтакте «Местоположение ДПС Сургут».

«На Аэрофлотской что-то загорелось у автобуса, люди экстренно спасались из «горящего» автобуса», – говорится в сообщении.

К счастью, водители быстро остановили движение − никто не пострадал. Причина задымления пока неизвестна.

«На место происшествия оперативно выехали экстренные службы. В МЧС России по ХМАО-Югре прокомментировали, что в дежурную часть сообщений не поступало, информацию от сургутской ЕДДС предоставят позднее», − сообщает «Вестник Сургутского района».

Автобус следовал маршрутом №107, идущим от речевого порта до аэропорта, а потом до различных дачных кооперативов, добавили в «СургутИнформ-ТВ».

Напоминаем, ранее на Белом Яру сгорел автобус.