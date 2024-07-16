В Сургуте ребенок оказался в больнице после падения из окна третьего этажа

Накануне, 15 июля, в Сургуте из окна третьего этажа упала четырехлетняя девочка. По предварительной информации, мама ребенка ненадолго покинула комнату, в это время малышка забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала вместе с ней. Об этом сообщает СУ СКР по Югре.

«Ребенок с травмами доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», − говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили о необходимых мерах предосторожности, чтобы защитить своих детей от подобных случаев:

Не оставляйте маленьких детей одних.

Не возлагайте ответственность по присмотру за детьми на глубоко пожилых людей или подростков.

Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не смог залезть на подоконник.

Поставьте на окна специальные фиксаторы или замки, которые не позволят ребенку широко открыть окно.

Ранее два ребенка из Сургута перенесли серьезные операции после падения из окон.