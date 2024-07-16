В Сургуте ребенок оказался в больнице после падения из окна третьего этажа

Накануне, 15 июля, в Сургуте из окна третьего этажа упала четырехлетняя девочка. По предварительной информации, мама ребенка ненадолго покинула комнату, в это время малышка забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала вместе с ней. Об этом сообщает СУ СКР по Югре.
«Ребенок с травмами доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», − говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили о необходимых мерах предосторожности, чтобы защитить своих детей от подобных случаев:
- Не оставляйте маленьких детей одних.
- Не возлагайте ответственность по присмотру за детьми на глубоко пожилых людей или подростков.
- Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не смог залезть на подоконник.
- Поставьте на окна специальные фиксаторы или замки, которые не позволят ребенку широко открыть окно.
Ранее два ребенка из Сургута перенесли серьезные операции после падения из окон.