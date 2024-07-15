В Сургуте завершился суд по делу убийства 58-летнего мужчины у «Армянского переулка»

Сегодня, 15 июля, в зале суда завершилось резонансное дело Овика Мадояна. Расследование длилось больше года. В итоге обвиняемому назначили 18 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок один год 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества), ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения)», ─ сообщает следственный комитет РФ по ХМАО-Югре.

Напоминаем, что преступление произошло еще в мае прошлого года.

Овик Мадоян не согласился с решением суда, заявив, что ожидал минимального приговора. Также известно, что сторона защиты уже собирается подавать апелляцию.