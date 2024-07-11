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​В Сургуте появились электровелосипеды на прокат

В Сургут завезли небольшое количество электровелосипедов

​В Сургуте появились электровелосипеды на прокат
Фото: siapress.ru

В Сургуте в рамках пилотного проекта установили небольшое количество электровелосипедов. Такой проект позволит определить востребованность нового вида транспорта у сургутян. В дальнейшем количество велосипедов может увеличиться, сообщает пресс-служба Whoosh.

«Электровелосипеды позволят совершать поездки в среднем на десять-12 километров. Принцип их работы очень похож на самокаты кикшеринга. Аренда осуществляется через приложение. Оставить велосипед также можно только в точках виртуальной парковки это обеспечивает порядок в размещении велосипедов в городе», ‒ говорится в сообщении.

Новый транспорт выдерживает вес до 120 кг, а седло регулируется под любой рост. Благодаря низкой раме при посадке не нужно высоко закидывать ногу ‒ это позволит комфортно ехать даже в юбке или платье. Также, для удобного передвижения на электровелосипедах установлены корзинки для перевозки небольших грузов.


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Сегодня в 15:04, просмотров: 282, комментариев: 0
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