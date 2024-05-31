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​Сургутяне смогут повлиять на судьбу 31А микрорайона

В Сургуте пройдут публичные слушания по застройке медицинского кластера в 31А микрорайоне

​Сургутяне смогут повлиять на судьбу 31А микрорайона
Фото: vk.com/kuchin_alexey

В понедельник, 3 июня, в зале заседания Думы Сургута горожане смогут высказать свое мнение по поводу застройки больничного комплекса в микрорайоне 31А. Ранее между проспектом Пролетарским и улицей Иосифа Каролинского планировался целый медицинский кластер: перинатальный центр, поликлиника, станция переливания крови, морг, станция скорой помощи и стоматология. Теперь на этом месте стоит ТЦ «Югра молл», собственники которого предлагают внести изменения в правила землепользования и застройки, чтобы законно проводить торговую деятельность.

«31А микрорайон (район между проспектом Пролетарским и улицей Иосифа Каролинского) города с давних времен планировался как медицинский кластер. Для этого на всей территории микрорайона была установлена зона ОД.6 предназначенная для размещения объектов здравоохранения. Интересная задумка собрать все объекты в одном месте рядом с центром города. Для ее реализации в свое время городские власти занялись вопросом освобождения земли от непрофильных объектов. Именно здесь в 2012 году были убиты сургутские чиновники Владимир Чорнонос и Руслан Аюпов во время исполнения решения по сносу здания шиномонтажки. Шиномонтаж нужно было снести для строительства частной медицинского объекта, по слухам стоматологической клиники. Правда, через несколько лет, в нарушении установленной правилами землепользования и застройки зоны для объектов здравоохранения, на этом месте появился торговый центр «Югра молл». Сейчас собственники хотят устранить эти нарушения путем внесения изменений в ПЗЗ, поменяв назначение земли, сделав ее подходящей для ведения торговли», − пояснил в своих соцсетях депутат Думы Сургута Алексей Кучин.

Властям города и сургутянам нужно решить, что важнее − торговый центр, признанный законно размещенным на земле, или же неизмененный план медицинского кластера.


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Сегодня в 11:58, просмотров: 221, комментариев: 0
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