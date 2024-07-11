Ремонт ямы на центральной площади Сургута пройдет за счет «Горводоканала»

В Сургуте проводят работы по устранению гигантской ямы на центральной площади. «Горводоканал» отремонтирует провал за свой счет, так как сети принадлежат компании. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказал заместитель директора по строительству и развитию МГМУП «Горводоканал» Григорий Бондаренко.

«В настоящее время мы сами проводим работы по расширению котлована, укрепляем его стены, чтобы избежать дальнейших разрушений и обрушений», — указал он.

Как сообщалось ранее, причиной провала грунта стало воздействие газовой коррозии на конструкцию.

«Технологический отказ произошел из-за воздействия газовой коррозии на железобетонную конструкцию — трубы, диаметром 1 200 миллиметров. Труба эксплуатируется ориентировочно с 80-х годов прошлого столетия. В результате воздействия негативных факторов произошло обрушение верхнего слоя данного коллектора и, собственно, произошел сам отказ. В настоящее время принимаем все меры для своевременного устранения и запуска сети», — пояснил Бондаренко.

Сначала специалисты вскроют грунт с верхнего слоя трубопровода. После этого будет понятно, сколько дней потребуется для ремонта. Однако выкапывать трубу не придется — компания воспользуется роботом, который проведет съемку внутри трубопровода. По словам Григория Бондаренко, такой робот у них есть.

Отметим, что на потребителях этот инцидент никак не скажется. Перекрытие воды в ближайших домах не будет.