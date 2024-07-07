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​Подготовка к осенне-зимнему периоду в Сургутском районе в самом разгаре

В Сургутском районе коммунальщики активно готовятся к холодному времени года

​Подготовка к осенне-зимнему периоду в Сургутском районе в самом разгаре
Фото: admsr.ru

Текущий и капитальный ремонт коммунальных объектов и инженерных сетей в населенных пунктах Сургутского района идет в плановом порядке, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. В этом году ремонтная кампания охватывает восемь мероприятий с заменой оборудования в котельных и столько же отрезков сетей водоснабжения и водоотведения общей протяженностью шесть километров.

«Бюджет мероприятий составляет порядка 326 млн рублей, — подсчитывает Трубецкой, — это средства из федерального и регионального бюджетов, районной казны».

В ряду уже почти выполненных работ — обновление дымовой трубы в котельной Лянтора, оно готово уже на 95 процентов. На 15 процентов выполнен ремонт сетей тепловодоснабжения в седьмом микрорайоне — полностью меняют систему тепловодоснабжения от источника тепла и до конца микрорайона.

«Администрация Сургутского района в этом году выделила 30 млн рублей, необходимые для того, чтобы поменять всю эту сеть — 732 погонных метра, —комментирует директор ЛГ МУП «УТВиВ» Владимир Билецкий. — Всего более 1 км сетей мы в этом году поменяем. У нас запланирован очень большой объем работ благодаря тому, что финансируемся мы из районного бюджета, а также из федерального и окружного по некоторым программам. И в целом предстоит освоить более 70 млн рублей. За счет собственных средств мы выполняем капитальный ремонт котла на первой котельной и еще большой объем работ более мелких, которые идут также за счет собственных средств».

В котельной Федоровского устанавливают новый котел: прогресс работ здесь составляет 35 процентов; в Нижнесортымском заменены 25 процентов инженерных сетей.

В ближайших планах ремонтников — установка двух котлов и вспомогательного оборудования к ним в котельной Белого Яра, монтаж последнего на коммунальном объекте Ульт-Ягуна, ремонт сетей теплоснабжения и водоотведения в Лянторе, Федоровском, Белом Яре.


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Сегодня в 15:23, просмотров: 169, комментариев: 0
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