Цветочное оформление Сургута почти завершено

Июнь в Сургуте традиционно становится месяцем озеленения. В этом году администрация города запланировала цветочное оформление на площади в 45 тысяч квадратных метров, что на 8 процентов больше, чем в прошлом году. Работы уже выполнены более чем на 85 процентов, и к 15 июля они должны быть завершены.

Для оформления городских пространств будет использовано более 400 тысяч растений. В текущем сезоне были добавлены 6 новых локаций, которые будут выполнены в виде цветочных полос на главных городских перекрестках – улиц Энгельса – Гагарина, пр. Ленина – ул. Бахилова, улиц Островского – Профсоюзов, пр. Мира – ул. Маяковского, пр. Мира – ул. 30 лет Победы и ул. 30 лет Победы – ул. Каролинского. Это новшество призвано не только украсить город, но и улучшить его экологическую обстановку.

Особое внимание в этом году уделяется вертикальному озеленению: в городе установлено 1184 элемента, включая цветочницы, вазоны и кашпо. Это на 9% больше по сравнению с прошлым годом. Новые цветочные композиции появятся на проспекте Мира и улице Грибоедова, а также на транспортной развязке ГРЭС-1 и в пешеходных зонах города. Не забыли и о 430-летии Сургута – на кольце у памятника основателям города специально обновили цветочную композицию в честь юбилея.

Когда высадка всех цветов завершится, специалисты «Лесопаркового хозяйства» и подрядчиков займутся поддержанием этой красоты до конца сезона. «Чтобы клумба всегда находилась в красивом цветущем виде – это большой труд. У нас подрядчик в течение всего сезона производит ежедневный полив. Особенно в жаркую погоду – иногда даже два раза требуется полив. Подкормки, обязательно рыхление, борьба с сорной растительностью, замена увядших, то есть отцветших бутонов… Все это в комплексе и даёт такое пышное цветение в течение всего сезона», – рассказала директор МКУ «Лесопарковое хозяйство» Ирина Николаенко.

Руководитель подрядной организации Халим Ганиев поделился некоторыми подробностями работы. Так, подготовка к сезону начинается уже в феврале, когда высаживаются первые семена. Все растения выращиваются в местных питомниках и теплицах, что позволяет специалистам тщательно контролировать их качество.

В рамках кампании по озеленению также проводится уход за деревьями и кустарниками, которые стригут для безопасности движения и поддержания эстетики города. С 17 июня началось трехкратное кошение газонов общей площадью 265,7 гектаров.

Таким образом, цветочное оформление и благоустройство Сургута продолжают оставаться одним из важных пунктов летней программы в жизни города, направленной на создание комфортной и красивой среды для его жителей и гостей.

При поддержке Администрации Сургута