Сургутяне осудили горожанина за прыжок с моста в реку Сайма

Вчера, 26 июня, сургутяне заметили, как мужчина залез на мост и совершил прыжок в реку Сайма. Инцидент произошел в парке «За Саймой», видео с опасным трюком поделились журналисты «СургутИнформ-ТВ».

«Если он не думает о себе, своей семье, то Бог с ним... Но это же нарушение общественного порядка и самое главное − дети посмотрят и будут думать, чем мы хуже... А вот это уже беда!» − осудил поступок местный житель в комментариях под публикацией.

Напоминаем, что с приходом тепла реку Сайма в Сургуте заполонили любители купания. При этом в городе нет разрешенных мест, где можно охладиться в жаркий день.

Ранее золотистый стафилококк нашли в воде протоки Каюковская в Лангепасе.