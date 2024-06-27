В СОК Прибрежный энергетики поставили дополнительный источник электропитания

В Сургуте продолжают реконструкцию электросетевого комплекса в дачных кооперативах. Энергетики смонтировали дополнительный источник электропитания в СОНТ Прибрежный. Теперь там работает две новые электроустановки мощностью 630 и 1000 кВА, сообщает пресс-служба СГЭС.

«В 2022 году специалисты СГЭС уже заменили в Прибрежном шесть устаревших трансформаторных подстанций на новые КТПН большей мощности. В настоящий момент энергетики ведут строительство линии электропередач ВЛ-6 кВ. Уже установлено 30 железобетонных опор ЛЭП», ― указали в сообщении.

В конце августа в дачном поселке планируется подключение новых дополнительных подстанций с последующим перераспределением нагрузок.