​Десятки юных велосипедистов и самокатчиков обратились в травмцентр Сургута

В травмцентр Сургута с 20 мая за медицинской помощью обратились 44 юных самокатчика и 25 велосипедистов, пишет «Сургутская трибуна».

Медики подробно рассказали о двух таких случаев. 19 июня в медучреждение доставили мальчиков 5 и 6 лет с переломом костей черепа.

«Дети пострадали при падении с велосипедов. В одном из случаев на упавшего тут же наехал другой ребенок. Маленькие пациенты госпитализированы в детское нейрохирургическое отделение, где сегодня восстанавливаются под наблюдением медперсонала», - рассказали в пресс-службе медучреждения.

Велошлемы уберегли бы детей от столь серьезных последствий, отметили врачи. «Шлемы, налокотники и наколенники – так называемый стартер-пак для велосипедиста. И этот минимальный комплект необходимого, как правило, предлагается сразу при покупке велосипеда. Пренебрегать элементами защиты или экономить на них означает осознанно подвергать риску своих детей», - добавили в травмцентре.