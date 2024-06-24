Перед парламентскими каникулами в Думе Сургута подвели итоги полугодия. За этот период депутаты приняли 133 решения, из них два − заочным голосованием. Всего на профильных комитетах было рассмотрено 224 вопроса. План работы до конца года также утвердили 28 заседания Думы, 21 июня.

«В плане работы на второе полугодие 2024 года включены вопросы, предложенные к рассмотрению исполняющим обязанности главы города и депутаты Думы города, оформленные в соответствии с Положением о постоянных комитетах Думы города. По итогам рассмотрения вопроса члены комитета приняли решение рекомендовать депутатам на очередном 28 заседании думы города принять решение в представленной редакции», − высказался председатель постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку Михаил Бехтин.

На 28 заседании депутаты рассмотрели 34 вопроса повестки. В частности, народные избранники утвердили дополнительные социальные гарантий работникам добровольной пожарной охраны, бесплатный проезд пенсионеров по некоторым маршрутам, а также отдельные наказы избирателей, касающиеся благоустройства и ремонтов.

«Нужно отметить, что план работы за первое полугодие выполнен в полном объеме. На основании рекомендаций комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку предлагаю принять проект решения «О плане работы Думы города на второго полугодие 2024 года». Единогласно. Решение принято в целом», − резюмировал председатель Думы города Максим Слепов.

Подчеркнем, что 29 заседание запланировано на 25 сентября, то есть после традиционных парламентских каникул в период с июля по август.

Напоминаем, ранее депутаты обсудили наказы избирателей на 2025 год. Средства на эти цели предусматривают в городском бюджете, начиная с 2023 года. Перечисление некоторых из них − в материале siapress.ru.