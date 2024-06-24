16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  87,9595   EUR  94,2606  

Новости

Больше новостей
Исследование россиян показало, что они стали больше потреблять алкоголя «из-за психологической напряженности». А вы...
Комментировать
0
Вы поддерживаете отмену ЕГЭ?
Комментировать
0
Больше опросов

​За полгода депутаты Сургута приняли 133 решения Думы

В Думе Сургута подвели итоги полугодия

​За полгода депутаты Сургута приняли 133 решения Думы
Фото: Дума Сургута

Перед парламентскими каникулами в Думе Сургута подвели итоги полугодия. За этот период депутаты приняли 133 решения, из них два − заочным голосованием. Всего на профильных комитетах было рассмотрено 224 вопроса. План работы до конца года также утвердили 28 заседания Думы, 21 июня.

«В плане работы на второе полугодие 2024 года включены вопросы, предложенные к рассмотрению исполняющим обязанности главы города и депутаты Думы города, оформленные в соответствии с Положением о постоянных комитетах Думы города. По итогам рассмотрения вопроса члены комитета приняли решение рекомендовать депутатам на очередном 28 заседании думы города принять решение в представленной редакции», − высказался председатель постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку Михаил Бехтин.

На 28 заседании депутаты рассмотрели 34 вопроса повестки. В частности, народные избранники утвердили дополнительные социальные гарантий работникам добровольной пожарной охраны, бесплатный проезд пенсионеров по некоторым маршрутам, а также отдельные наказы избирателей, касающиеся благоустройства и ремонтов.

«Нужно отметить, что план работы за первое полугодие выполнен в полном объеме. На основании рекомендаций комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку предлагаю принять проект решения «О плане работы Думы города на второго полугодие 2024 года». Единогласно. Решение принято в целом», − резюмировал председатель Думы города Максим Слепов.

Подчеркнем, что 29 заседание запланировано на 25 сентября, то есть после традиционных парламентских каникул в период с июля по август.

Напоминаем, ранее депутаты обсудили наказы избирателей на 2025 год. Средства на эти цели предусматривают в городском бюджете, начиная с 2023 года. Перечисление некоторых из них − в материале siapress.ru.


нравится (0) не нравится (2)
Сегодня в 12:25, просмотров: 260, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Юноша без прав устроил ДТП и сам погиб в Сургутском районе 466
  2. ​Бывшая сотрудница трудовой инспекции Сургута получила срок за взятки 434
  3. Энергетикам Сургута повысили социальные гарантии и оплату 419
  4. ​Когда с каким-то значимым для Сургута зданием возникает проблема, местная власть демонстрирует один подход – уничтожение 370
  5. Медведь напугал отдыхающих в ХМАО 361
  6. ​В аэропорту Сургута стартовала реконструкция второго этажа 358
  7. ​В Дагестане объявили трехдневный траур после нападения боевиков 335
  8. ​В Нижневартовске ищут пропавшего ребенка, предположительно он утонул в Оби 317
  9. ​В ХМАО скорой медицинской помощи привезли новые автомобили 314
  10. ​В поселке Игрим сгорел многоквартирный дом 289
  1. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 3532
  2. По улицам Сургута поехали новые автобусы большого класса 2492
  3. ​В Ханты-Мансийске стартовал очередной IT-форум. Главная тема – доверие в цифровом мире 2123
  4. ​Сургутянин поймал рыбу размером с человека 1955
  5. ​«Головоломка 2» // Впервые вижу 1876
  6. ​На пост мэра Сургута претендуют еще четыре человека 1856
  7. ​Депутат Думы Югры Ринат Айсин заявился на пост мэра Сургута 1724
  8. ​И это в срок? 1710
  9. Пешеходный маршрут «Сургутский Кремль» открыт для широкой аудитории 1676
  10. Какие имена выбирают для детей родители в ХМАО? 1482
  1. ​Снега почти не будет. Как в Сургуте начнется лето? 6539
  2. ​Мошенники нашли новый способ получить доступ к вашим «Госуслугам» 6085
  3. ​«Русские Витязи» провели экскурсию для юных сургутян 5813
  4. ​Как отпразднуют День города и День России в Сургуте? // АФИША 5348
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 8-9 июня? // АФИША 5173
  6. ​Югру ждут тектонические преобразования и слом элит 4443
  7. ​Гаражный план: в Сургуте хотят строить новые микрорайоны вместо старых кооперативов 4286
  8. ​На пост главы Сургута заявился мужчина в шляпе 3861
  9. По Югре пронеслась волна слухов о досрочной отставке Натальи Комаровой 3666
  10. ​Лето, солнце, грозы: что приготовила Сургуту небесная канцелярия? 3532

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика