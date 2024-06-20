В Думе Сургута вновь обсудили создание транспортно-пересадочного узла

Сургут по-прежнему ждет план-график по созданию транспортно-пересадочного узла. Его должны были представить в понедельник, 17 июня, на заседании постоянного комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию города Думы, однако он оказался еще не готов по объективным причинам.

«В постоянно меняющемся календарном режиме со стороны проектировщиков сложно составить план-график. Предварительно 15 июня они должны были завершить весь блок экспертиз», − рассказал депутатам директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Алексей Фокеев.

Народные избранники отнеслись к текущей ситуации с положительной стороны − если еще нет плана, значит в него можно внести новые корректировки для удобства пассажиров и гостей города.

«Транспортно-пересадочный узел подразумевает под собой достаточно быструю пересадку с одного транспортного средства на другое. К сожалению, в нынешних условиях ж/д вокзал находится в не очень удобном месте, особенно в час пик. Поэтому назвать его транспортно-пересадочным узлом будет сложно. Пока есть время, с моей точки зрения, нужно рассмотреть возможность формирования автовокзала с обратной стороны железной дороги. Для того, чтобы жители, например, Когалыма и все, кто живет в том направлении, не заезжали в город, а могли перед железнодорожным мостом свернуть. Тогда можно говорить о формировании полноценного транспортно-пересадочного узла в этой части города», − заявил председатель Думы Сургута Максим Слепов.

Оказалось, что эта идея была сформулирована департаментов архитектуры и градостроительства администрации города еще в 2017 году.

«Хорошее предложение − соединение с той частью, со стороны «Виктории». Но, с учетом того, что теплый, комфортный, как Вы говорите, траволатор отнесен на третью очередь строительства, эти предложения не были отражены. И влиять сложно, поскольку это полномочия субъекта. Но никто не мешает нам вернуться к этому снова», − добавил Алексей Фокеев.

Кроме того, депутаты обратили внимание на необходимость размещения речного вокзала в Сургуте на таком месте, где не будет дополнительной и весомой нагрузки на основной поток автомобильного движения.

«Предлагаю рассмотреть район ТРЦ «Сити Молл Сургут». Транспортная схема там понятная, территории развивается. У администрации центра есть предложения. Сейчас как раз идет обустройство набережной. Если там будет сделан причал для судов, ТРЦ может взять на себя сопутствующую инфраструктуру. И транспортно-пересадочный узел можно реализовать уже сегодня при участии бизнеса, не вкладывая бюджетных средств», − предложил Максим Слепов.

Предложение народного избранника решили отправить в департамент пространственного развития. Осенью в Думе Сургута вновь вернутся к этому вопросу.

Ранее депутаты обратили внимание, что город нуждается в четырех современных транспортно-сортировочных узлах: воздушный, автомобильный, железнодорожный и речной. В таком случае они смогут отвечать возрастающим запросам населения, в том числе и из-за строительства второго моста через Обь.