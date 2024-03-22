16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  92,6118   EUR  100,2170  

Новости

Больше новостей
Оцените новый проект сургутского ж/д вокзала!
Комментировать
0
Какой вид транспорта вы обычно предпочитаете для дальних поездок?
Комментировать
0
Вы уже запланировали летний отпуск?
Комментировать
0
Больше опросов

​Максим Слепов: «Вокзалы Сургута сегодня не отвечают возрастающим запросам пассажиров»

Депутаты Сургута подняли вопрос о состоянии транспортно-логистической инфраструктуры

​Максим Слепов: «Вокзалы Сургута сегодня не отвечают возрастающим запросам пассажиров»
Фото: Дума Сургута

Накануне, 21 марта, депутаты Думы Сургута обсудили состояние местной транспортно-логистической инфраструктуры. Народные избранники обратили внимание, что город нуждается в четырех современных транспортно-сортировочных узлах: воздушный, автомобильный, железнодорожный и речной. В таком случае они смогут отвечать возрастающим запросам населения, в том числе и из-за строительства второго моста через Обь.

«На самом деле вопрос гораздо шире, особенно накануне отпускного сезона. Мы серьезно отстаем в этом плане от развития города и всей страны. Строительство второго моста через Обь и северного железнодорожного пути, обозначенного в Послании президента Владимира Путина Федеральному собранию РФ, кратно увеличит пассажиропоток и транспортную нагрузку в нашем городе. Существующие в Сургуте вокзалы сегодня не отвечают возрастающим запросам пассажиров. Причем, не только Сургута, но и всего региона», − обозначил председатель Дума Максим Слепов.

В частности, народный избранник отметил такие важные задачи, как строительство речного вокзала, ускорение возведения ж/д вокзала, а также расширение аэропорта. Остальные депутаты поддержали эти инициативы, предложив подготовить план по их реализации.

«Для полного понимания предлагаю по всем этим объектам определить некие реперные точки, которые будем отслеживать и, по возможности, оказывать поддержку, подготовить план-схему решения. Тогда мы будем видеть, что происходит и четко понимать, когда нам реагировать»,− подчеркнул депутат Владимир Болотов.

По словам директора департамента архитектуры и градостроительства Алексея Фокеева, дорожная карта развития дорожно-транспортной системы города уже существует. Ее готовы актуализировать под запросы депутатов. Народные избранники тоже не останутся в стороне и будут проводить контрольные мероприятия ежеквартально.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 15:44, просмотров: 284, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#358 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1710743258"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1712516389"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=u2p9QqQfFuM0B8JNkXKDoXQgK7AbrGumrdKkxHZE1YbLH/jqCUHLbUlcLOlUW1dnKwaB84IXSMU7PiLkYL20cJaa+1QVmNbmx68ic1oJ+AH7fDqZniqOvm9armNmhqoz+HDxVsBScBm07vSGpTF11A=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=u2p9QqQfFuM0B8JNkXKDoXQgK7AbrGumrdKkxHZE1YbLH/jqCUHLbUlcLOlUW1dnKwaB84IXSMU7PiLkYL20cJaa+1QVmNbmx68ic1oJ+AH7fDqZniqOvm9armNmhqoz+HDxVsBScBm07vSGpTF11A=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "124"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "47"
      ["name"]=>
      string(47) "Навигатор Поступления (С1)"
      ["link"]=>
      string(42) "https://propostuplenie.ru/navigator/surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "0e0bb3c3aeadf899fca345706017d104.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23eJau"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(57) "АНО ДО «ОДиН» ИНН 8602999313 erid:Kra23eJau"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-03-18 11:27:38"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-07 23:59:49"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "124"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#358 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1710743258"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1712516389"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=u2p9QqQfFuM0B8JNkXKDoXQgK7AbrGumrdKkxHZE1YbLH/jqCUHLbUlcLOlUW1dnKwaB84IXSMU7PiLkYL20cJaa+1QVmNbmx68ic1oJ+AH7fDqZniqOvm9armNmhqoz+HDxVsBScBm07vSGpTF11A=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=u2p9QqQfFuM0B8JNkXKDoXQgK7AbrGumrdKkxHZE1YbLH/jqCUHLbUlcLOlUW1dnKwaB84IXSMU7PiLkYL20cJaa+1QVmNbmx68ic1oJ+AH7fDqZniqOvm9armNmhqoz+HDxVsBScBm07vSGpTF11A=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "124"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "47"
      ["name"]=>
      string(47) "Навигатор Поступления (С1)"
      ["link"]=>
      string(42) "https://propostuplenie.ru/navigator/surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "0e0bb3c3aeadf899fca345706017d104.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23eJau"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(57) "АНО ДО «ОДиН» ИНН 8602999313 erid:Kra23eJau"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-03-18 11:27:38"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-07 23:59:49"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "124"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#358 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1710743258"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1712516389"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=u2p9QqQfFuM0B8JNkXKDoXQgK7AbrGumrdKkxHZE1YbLH/jqCUHLbUlcLOlUW1dnKwaB84IXSMU7PiLkYL20cJaa+1QVmNbmx68ic1oJ+AH7fDqZniqOvm9armNmhqoz+HDxVsBScBm07vSGpTF11A=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=u2p9QqQfFuM0B8JNkXKDoXQgK7AbrGumrdKkxHZE1YbLH/jqCUHLbUlcLOlUW1dnKwaB84IXSMU7PiLkYL20cJaa+1QVmNbmx68ic1oJ+AH7fDqZniqOvm9armNmhqoz+HDxVsBScBm07vSGpTF11A=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "124"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "47"
      ["name"]=>
      string(47) "Навигатор Поступления (С1)"
      ["link"]=>
      string(42) "https://propostuplenie.ru/navigator/surgut"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "0e0bb3c3aeadf899fca345706017d104.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(14) "erid:Kra23eJau"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(57) "АНО ДО «ОДиН» ИНН 8602999313 erid:Kra23eJau"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-03-18 11:27:38"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-04-07 23:59:49"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "124"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#353 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#352 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#351 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
АНО ДО «ОДиН» ИНН 8602999313 erid:Kra23eJau реклама на siapress.ru
АНО ДО «ОДиН» ИНН 8602999313 erid:Kra23eJau реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Конец Бардаковой власти 965
  2. ​Северная тематика в выставке «Шепот крыльев». Анна Осипова // ONLINE 748
  3. Россия заняла 72 место в рейтинге счастливых стран 708
  4. ​В Сургуте проснулись первые клещи 395
  5. ​В РПЦ предложили брать отгулы для посещения храма 366
  6. ​В России хотят отменить первоначальный взнос по ипотеке для молодых семей 348
  7. ​Сургутская ГРЭС-2 в 2023 году оказала помощь колледжу русской культуры им. А.С. Знаменского 346
  8. ​В Сургуте полицейские пресекли 16 нарушений миграционного законодательства 331
  9. На улицах югорских городов появятся диваны из вторсырья 328
  10. ​В Покачах водитель сбил 10-летнего мальчика 326
  1. Организаторы Викторины «Достижения Югры» подготовили подарки-сюрпризы 2490
  2. Царское потворство 2279
  3. ​Оксана Каландырец: «Выигрывая в конкурсе, девушка занимается далеко не фешн-индустрией, основная функция все же − благотворительность» 1919
  4. Третья сургутянка выиграла квартиру в викторине «Достижения Югры» 1730
  5. ​В Арабские Эмираты отправили почти 120 килограмм мха из ХМАО 1325
  6. ​Сургутяне травмируются на скользких тротуарах после теплых выходных 1307
  7. ​Виталий Малыхин: «Люди идут на выборы не для того, чтобы проголосовать и отчитаться» 1233
  8. ​Пятая квартира в Викторине «Достижения Югры» досталась сургутянам 1216
  9. ​«Меня не было в городе»: за мать депутата из ХМАО проголосовали без ее ведома 1193
  10. ​Школьница из Сургута получила сертификат на 30 тысяч рублей в Викторине «Достижения Югры» 1171
  1. 180 молодых биатлонистов съедутся в Ханты-Мансийск 11748
  2. ​Три новых автобусных маршрута начнут курсировать в Сургуте с 14 марта 6487
  3. Встреча двух цивилизаций 5176
  4. ​В ХМАО вслед за «Баку» закрыли «Ташкент» 5027
  5. ​От бобра добра 4358
  6. ​В Сургуте исчез востребованный остановочный павильон 4023
  7. ​Маленькая сургутянка борется с онкологией — нужна помощь 3802
  8. ​Новый фильм «Мастер и Маргарита» определенно стоить смотреть. И даже пересматрировать 3784
  9. В Югре похолодает до -37 градусов 3729
  10. ​Сургуту нужна перестройка главных дорог, чтобы создать магистральные автобусные маршруты 3634

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика